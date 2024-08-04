Заря продаст Батагова в Трабзонспор за 2,5 млн евро

Арсений Батагов. Фото: "Заря"

Луганская "Заря" вскоре пополнит клубный бюджет. Команда продаст своего лидера в один из европейских чемпионатов.

О трансфере сообщил паблик ТаТоТаке.

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Арсений Батагов. Фото: УАФ

"Заря" продаст своего лидера

По информации источника, в первом туре Украинской премьер-лиги за "Зарю" в матче против "Ингульца" не сыграет центральный защитник Арсений Батагов.

На текущий момент известно, что "Заря" согласовала трансфер Батагова в турецкий "Трабзонспор".

Трансфер 22-летнего лидера "Зари", олимпийской и молодежной сборных Украины обойдется "Трабзонспору" в 2,5 млн евро.

Отметим, что для "Зари" эта сделка удачная, поскольку у футболиста оставался год контракта и он не планировал его продлевать.

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Батагова в 2 млн евро.

В прошлом сезоне Батагов сыграл в 31 матче, где забил два мяча и сделал три асиста.

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