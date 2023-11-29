Абрамович хотів передати гроші від продажу Челсі Ізраїлю, а не Україні

Роман Абрамович на церемонії нагородження "Челсі". Скриншот YouTube

Влада Великобританії обговорювала з Ізраїлем можливість направити офіційному Єрусалиму кошти від продажу футбольного клубу "Челсі". Йдеться про 2,6 млрд євро.

Ініціатором цієї пропозиції був колишній власник лондонського клубу Роман Абрамович, повідомляє The Telegraph.

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Роман Абрамович придбав "Челсі" за 140 мільйонів фунтів стерлінгів у 2003 році. Після повномасштабного вторгнення російських військ до України у 2022 році він опинився під санкціями та був змушений продати клуб. Уряд Великобританії має намір передати ці гроші в Україну, але в Абрамовича виникла інша ідея.

Роман Абрамович у молодості на трибуні стадіону. Фото: УНІАН

Що вигадав Абрамович

Мільярдер не хотів, щоб гроші від продажу "Челсі" дісталися офіційному Києву. Він запропонував спрямувати кошти до Ізраїлю, який постраждав від терористичної атаки сьомого жовтня 2023 року.

Однак Велика Британія відхилила пропозицію Абрамовича. Уряд цієї країни припустив, що мільярдер таким чином хоче уникнути осуду в Росії.

Фінансовий фонд залишився недоторканим на замороженому рахунку, а Великобританія та Європа наполягали на тому, що він витрачався виключно у межах кордонів України. Жодні інші пропозиції нині не розглядаються.

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