Абрамович хотел передать деньги от продажи Челси Израилю, а не Украине

Роман Абрамович на церемонии награждения "Челси". Скриншот YouTube

Власти Великобритании обсуждали с Израилем возможность направить официальному Иерусалиму средства от продажи футбольного клуба "Челси". Речь идет про 2,6 млрд евро.

Инициатором этого предложения был бывший владелец лондонского клуба Роман Абрамович, сообщает The Telegraph.

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Роман Абрамович приобрел "Челси" за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году он оказался под санкциями и был вынужден продать клуб. Правительство Великобритании собирается передать эти деньги в Украину, но у Абрамовича возникла другая идея.

Роман Абрамович в молодости на трибуне стадиона. Фото: УНИАН

Что придумал Абрамович

Миллиардер не хотел, чтобы деньги от продажи "Челси" достались официальному Киеву. Он предложил направить средства в Израиль, который пострадал от террористической атаки седьмого октября.

Однако Великобритания отклонила предложение Абрамовича. Правительство этой страны предположило, что миллиардер таким образом хочет избежать осуждения в России.

Финансовый фонд остался нетронутым на замороженном счете, а Великобритания и Европа настаивали на том, что он расходовался исключительно внутри границ Украины. Никакие другие предложения в настоящее время не рассматриваются.

Напомним, "Челси" продаст Мудрика, Мадуэке и Чалобу ради трансфера Осимхена.

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