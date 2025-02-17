Агент Головіна обізвав Трубіна за відмову рукостискання з росіянином

Український голкіпер Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Португальська "Бенфіка", за яку виступає українець Анатолій Трубін, зіграла перший матч стикового раунду Ліги чемпіонів проти французького "Монако", за який грає росіянин Олександр Головін. Трубін показово відмовився потиснути руку Головіну.

Агент росіянина Олександр Клюєв в інтерв'ю російському виданню Odds висловився про відмову Трубіна.

Читайте також:

Він обізвав українця. А ще додав, що у росіянина "стійка психіка".

Трубін відмовляється тиснути руку Головіну. Фото: x.com/Donkean3

Що сказав агент Головіна

"В Олександра досить стійка психіка. На дебілів не ображаються. Якщо людині бог мізки не дав, що тут зробиш", — зазначив Клюєв.

За його словами, Головіна це "не вивело з ладу" і він "продемонстрував гарний рівень гри".

"Бенфіка" у першому матчі проти "Монако", який відбувався у Франції, перемогла з рахунком 1:0.

Нагадаємо, стало відомо, чим зараз займається колишній гравець та тренер "Дніпра" Олег Протасов.

Британець Даніель Дюбуа зустрінеться на ринзі проти Джозефа Пакркера. Бій відбудеться у суботу, 22 лютого.

"Манчестер Сіті" вже знає, хто замінить багаторічного лідера клубу Кевіна Де Брюйне.

Мадридський "Реал" через скандал може переїхати з Ла Ліги до іншого чемпіонату.

Київське "Динамо" більше не розраховує на одного із своїх вихованців, він гратиме в іншому клубі.