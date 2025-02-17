Агент Головина обозвал Трубина за отказ рукопожатия с россиянином

Украинский голкипер Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Португальская "Бенфика", за которую выступает украинец Анатолий Трубин, сыграла первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов против французского "Монако", за который играет россиянин Александр Головин. Трубин показательно отказался пожать руку Головину.

Агент россиянина Александр Клюев в интервью российскому изданию Odds высказался об отказе Трубина.

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Он обозвал украинца. А еще добавил, что у россиянина "устойчивая психика".

Трубин отказывается пожимать руку Головину. Фото: x.com/Donkean3

Что сказал агент Головина

"У Александра достаточно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь", — отметил Клюев.

По его словам, Головина это "не вывело из строя" и он "продемонстрировал хороший уровень игры".

"Бенфика" в первом матче против "Монако", который проходил во Франции, победила со счетом 1:0.

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