Агуеро відновлює кар'єру — в якому клубі виступить Серхіо
Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Аґуеро захотів повернутися на поле. Він може офіційно повернутися у футбол вже найближчого літа.
Агуеро більше не має проблем зі здоров'ям, повідомляє TyC Sports.
Серхіо Агуеро вже понад два роки не виступає на професійному рівні. У грудні 2021 року один із найвідоміших гравців збірної Аргентини був змушений завершити кар'єру через проблеми із серцем. Однак здоров'я 35-річного футболіста практично відновилося.
Коли Агуеро повернеться
Нещодавно аргентинський форвард пройшов чергове медичне обстеження. Воно продемонструвало, що серце Серхіо відновилося. "Кун" Агуеро одразу ж заявив, що мріє про повернення до професійного спорту.
Два останні роки Агуеро підтримує форму, регулярно тренується та виступає у благодійних матчах. Найближчими місяцями він візьме участь у кількох товариських турнірах, після чого ухвалить рішення про відновлення кар'єри.
Агуеро зізнався, що має бажання і мотивацію знову вийти на поле в офіційному матчі. Якщо його не підведе здоров'я, зовсім скоро Серхіо здійснить свою мрію. Колишній форвард мадридського "Атлетіко", англійського "Манчестер Сіті" та каталонської "Барселони" може підписати короткостроковий контракт з аргентинським "Індепендьєнте", де розпочинав кар'єру.
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