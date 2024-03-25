Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Агуеро відновлює кар'єру — в якому клубі виступить Серхіо arrow

Агуеро відновлює кар'єру — в якому клубі виступить Серхіо

25 березня 2024 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Агуеро відновлює кар'єру — в якому клубі виступить Серхіо
Серхіо Агуеро під час тренування. Фото: instagram.com/kunaguero/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Аґуеро захотів повернутися на поле. Він може офіційно повернутися у футбол вже найближчого літа.

Агуеро більше не має проблем зі здоров'ям, повідомляє TyC Sports.

Читайте також:

Серхіо Агуеро вже понад два роки не виступає на професійному рівні. У грудні 2021 року один із найвідоміших гравців збірної Аргентини був змушений завершити кар'єру через проблеми із серцем. Однак здоров'я 35-річного футболіста практично відновилося.

Серхіо Агуеро
Як зараз виглядає Серхіо Агуеро. Фото: instagram.com/kunaguero/

Коли Агуеро повернеться

Нещодавно аргентинський форвард пройшов чергове медичне обстеження. Воно продемонструвало, що серце Серхіо відновилося. "Кун" Агуеро одразу ж заявив, що мріє про повернення до професійного спорту.

Два останні роки Агуеро підтримує форму, регулярно тренується та виступає у благодійних матчах. Найближчими місяцями він візьме участь у кількох товариських турнірах, після чого ухвалить рішення про відновлення кар'єри.

Агуеро зізнався, що має бажання і мотивацію знову вийти на поле в офіційному матчі. Якщо його не підведе здоров'я, зовсім скоро Серхіо здійснить свою мрію. Колишній форвард мадридського "Атлетіко", англійського "Манчестер Сіті" та каталонської "Барселони" може підписати короткостроковий контракт з аргентинським "Індепендьєнте", де розпочинав кар'єру.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

"Мілан" куплять шейхи із Саудівської Аравії — що відомо про продаж клубу.

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа. 

спорт
футбол
Барселона
Манчестер Сіті
Збірна Аргентини з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ