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Агуэро возобновляет карьеру — в каком клубе выступит Серхио

25 марта 2024 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Агуэро возобновляет карьеру — в каком клубе выступит Серхио
Серхио Агуэро во время тренировки. Фото: instagram.com/kunaguero/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро захотел вернуться на поле. Он может официально вернуться в футбол уже ближайшим летом. 

Агуэро больше не испытывает проблем со здоровьем, сообщает TyC Sports.

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Серхио Агуэро уже больше двух лет не выступает на профессиональном уровне. В декабре 2021 года один их самых известных игроков сборной Аргентины был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Однако здоровье 35-летнего футболиста практически восстановилось. 

Серхио Агуэро
Как сейчас выглядит Серхио Агуэро. Фото: instagram.com/kunaguero/

Когда Агуэро вернется 

Недавно аргентинский форвард прошел очередное медицинское обследование. Оно продемонстрировало, что сердце Серхио восстановилось. "Кун" Агуэро сразу же заявил, что мечтает о возвращении в профессиональный спорт. 

Два последних года Агуэро поддерживает форму, регулярно тренируется и выступает в благотворительных матчах. В ближайшие месяцы он примет участие в нескольких товарищеских турнирах, после чего примет решение о возобновлении карьеры. 

Агуэро признался, что у него есть желание и мотивация снова выйти на поле в официальном матче. Если его не подведет здоровье, совсем скоро Серхио осуществит свою мечту. Бывший форвард мадридского "Атлетико", английского "Манчестер Сити" и каталонской "Барселоны" может подписать краткосрочный контракт с аргентинским "Индепендьенте", где начинал карьеру. 

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Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом. 

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Сборная Аргентины по футболу

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