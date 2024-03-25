Агуэро возобновляет карьеру — в каком клубе выступит Серхио

Серхио Агуэро во время тренировки. Фото: instagram.com/kunaguero/

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро захотел вернуться на поле. Он может официально вернуться в футбол уже ближайшим летом.

Агуэро больше не испытывает проблем со здоровьем, сообщает TyC Sports.

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Серхио Агуэро уже больше двух лет не выступает на профессиональном уровне. В декабре 2021 года один их самых известных игроков сборной Аргентины был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Однако здоровье 35-летнего футболиста практически восстановилось.

Как сейчас выглядит Серхио Агуэро. Фото: instagram.com/kunaguero/

Когда Агуэро вернется

Недавно аргентинский форвард прошел очередное медицинское обследование. Оно продемонстрировало, что сердце Серхио восстановилось. "Кун" Агуэро сразу же заявил, что мечтает о возвращении в профессиональный спорт.

Два последних года Агуэро поддерживает форму, регулярно тренируется и выступает в благотворительных матчах. В ближайшие месяцы он примет участие в нескольких товарищеских турнирах, после чего примет решение о возобновлении карьеры.

Агуэро признался, что у него есть желание и мотивация снова выйти на поле в официальном матче. Если его не подведет здоровье, совсем скоро Серхио осуществит свою мечту. Бывший форвард мадридского "Атлетико", английского "Манчестер Сити" и каталонской "Барселоны" может подписать краткосрочный контракт с аргентинским "Индепендьенте", где начинал карьеру.

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