Кіліана Мбаппе зламали у соцмережі та розмістили дописи, які ображали Тоттенхем та Мессі

Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com.k.mbappe

Акаунт у соцмережі Х футболіста "Реал Мадрида" Кіліана Мбаппе зламали шахраї. Вони розмістили від його імені повідомлення з образами в бік Лео Мессі та клубу "Тоттенгем".

Про це пише beinsports.

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Мбаппе зламали у соцмережах

На акаунті футболіста раптово зʼявились дописи, в яких шахраї рекламують криптовалюту. Інші публікації містили образи у бік Ліонеля Мессі, "Тоттенгема" та інших клубів.

Допис на сторінці Мбаппе у мережі Х. Фото: скриншот

Повідомляється, що одна з криптовалют, яку "прорекламували" шахраї за лічені хвилини підскочила у ціні, а згодом різко впала. Один з користувачів купив криптовалюту за 286 доларів та продав, отримавши прибуток у 200 тисяч доларів.

Допис в мережі Х в акаунті Мбаппе. Фото: скриншот

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