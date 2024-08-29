Кіліана Мбаппе зламали у соцмережі та розмістили дописи, які ображали Тоттенхем та Мессі

Акаунт Мбаппе у соцмережах зламали — що написали зловмисники
Акаунт у соцмережі Х футболіста "Реал Мадрида" Кіліана Мбаппе зламали шахраї. Вони розмістили від його імені повідомлення з образами в бік Лео Мессі та клубу "Тоттенгем".
Про це пише beinsports.
Мбаппе зламали у соцмережах
На акаунті футболіста раптово зʼявились дописи, в яких шахраї рекламують криптовалюту. Інші публікації містили образи у бік Ліонеля Мессі, "Тоттенгема" та інших клубів.
Повідомляється, що одна з криптовалют, яку "прорекламували" шахраї за лічені хвилини підскочила у ціні, а згодом різко впала. Один з користувачів купив криптовалюту за 286 доларів та продав, отримавши прибуток у 200 тисяч доларів.
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