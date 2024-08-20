ПСЖ можуть виключити з Ліги чемпіонів через Кіліана Мбаппе

Кіліан Мбаппе у "Реалі". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе вимагає від свого колишнього клубу солідну суму. На думку футболіста, "ПСЖ" заборгував йому приблизно 70 млн євро.

Йдеться про частину зарплати та бонусні виплати, повідомляє Le Monde.

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Кіліан Мбаппе перейшов у "Реал" влітку 2024 року на правах вільного агента. Футболіст відкинув декілька пропозицій "ПСЖ" щодо продовження контракту. Тепер 25-річний француз вимагає від свого колишнього клубу виплатити йому залишки із зарплати.

Кіліан Мбаппе завдає удару по воротах. Фото: Reuters/Nacho Doce

Скільки "ПСЖ" винен Мбаппе

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва Ліги 1 та до УЄФА зі скаргою на "ПСЖ". Адвокати форварда стверджують, що клуб не виплатив йому 55 млн євро зарплати. І це не всі претензії Мбаппе до чинних чемпіонів Франції.

Також "ПСЖ" винен своєму колишньому гравцю декілька бонусних виплат на загальну суму 35 млн євро. Якщо французький клуб не сплатить борги перед футболістом, його можуть виключити з розіграшу Ліги чемпіонів. Також "ПСЖ" загрожує заборона реєстрації нових гравців.

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