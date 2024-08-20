Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе шантажує ПСЖ — французький клуб можуть виключити з ЛЧ arrow

Мбаппе шантажує ПСЖ — французький клуб можуть виключити з ЛЧ

20 серпня 2024 15:01
Валерій Ковалевич - Редактор
ПСЖ можуть виключити з Ліги чемпіонів через Кіліана Мбаппе
Кіліан Мбаппе у "Реалі". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе вимагає від свого колишнього клубу солідну суму. На думку футболіста, "ПСЖ" заборгував йому приблизно 70 млн євро.

Йдеться про частину зарплати та бонусні виплати, повідомляє Le Monde.

Читайте також:

Кіліан Мбаппе перейшов у "Реал" влітку 2024 року на правах вільного агента. Футболіст відкинув декілька пропозицій "ПСЖ" щодо продовження контракту. Тепер 25-річний француз вимагає від свого колишнього клубу виплатити йому залишки із зарплати.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе завдає удару по воротах. Фото: Reuters/Nacho Doce

Скільки "ПСЖ" винен Мбаппе

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва Ліги 1 та до УЄФА зі скаргою на "ПСЖ". Адвокати форварда стверджують, що клуб не виплатив йому 55 млн євро зарплати. І це не всі претензії Мбаппе до чинних чемпіонів Франції.

Також "ПСЖ" винен своєму колишньому гравцю декілька бонусних виплат на загальну суму 35 млн євро. Якщо французький клуб не сплатить борги перед футболістом, його можуть виключити з розіграшу Ліги чемпіонів. Також "ПСЖ" загрожує заборона реєстрації нових гравців.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця. 

Лідер українського клубу побився з тренером — деталі скандалу. 

Ребров запросить до збірної новачків із "Динамо" — один із них викликається вперше. 

"Бенфіка" шукає заміну Трубіну після травми українця.

спорт футбол УЄФА Кіліан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:23 Сирський нагородив морпіхів 36-ї бригади

15:13 Після нічної атаки у Тернополі погіршилася якість повітря — жителів попередили про небезпеку

15:02 Рада ухвалила законопроєкт щодо правового статусу іноземців, які захищають Україну

15:01 Спека набирає обертів — народний синоптик Діденко назвала дату, коли закінчиться пекельне літо

14:58 Була "при посаді" в окупантів — на Харківщині викрили поплічницю росіян

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

14:55 Держбанк змінив процедуру надання карток — кого торкнеться

14:49 На Миколаївщині пролунали вибухи

14:47 Аналітик спрогнозував, якого курсу триматиметься Камала Гарріс у політиці щодо України

14:35 У Києві адвокат організував схему для ухилянтів — цінники сягали десятки тисяч доларів

14:32 Зрадників України позбавлять державних нагород — Рада проголосувала за законопроєкт

15:23 Сирський нагородив морпіхів 36-ї бригади

15:13 Після нічної атаки у Тернополі погіршилася якість повітря — жителів попередили про небезпеку

15:02 Рада ухвалила законопроєкт щодо правового статусу іноземців, які захищають Україну

15:01 Спека набирає обертів — народний синоптик Діденко назвала дату, коли закінчиться пекельне літо

14:58 Була "при посаді" в окупантів — на Харківщині викрили поплічницю росіян

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

14:55 Держбанк змінив процедуру надання карток — кого торкнеться

14:49 На Миколаївщині пролунали вибухи

14:47 Аналітик спрогнозував, якого курсу триматиметься Камала Гарріс у політиці щодо України

14:35 У Києві адвокат організував схему для ухилянтів — цінники сягали десятки тисяч доларів

14:32 Зрадників України позбавлять державних нагород — Рада проголосувала за законопроєкт

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин