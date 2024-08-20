ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе в "Реале". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба солидную сумму. По мнению футболиста, "ПСЖ" задолжал ему примерно 70 млн евро.

Речь идет о части зарплаты и бонусных выплатах, сообщает Le Monde.

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Килиан Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024 года на правах свободного агента. Футболист отверг несколько предложений "ПСЖ" о продлении контракта. Теперь 25-летний француз требует от своего бывшего клуба выплатить ему остатки по зарплате.

Килиан Мбаппе наносит удар по воротам. Фото: Reuters/Nacho Doce

Сколько "ПСЖ" должен Мбаппе

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству Лиги 1 и в УЕФА с жалобой на "ПСЖ". Адвокаты форварда утверждают, что клуб не выплатил ему 55 млн евро зарплаты. И это не все претензии Мбаппе к действующим чемпионам Франции.

Также "ПСЖ" должен своему бывшему футболисту несколько бонусных выплат на общую сумму в 35 млн евро. Если французский клуб не погасит долги перед футболистом, его могут исключить из розыгрыша Лиги чемпионов. Также "ПСЖ" грозит запрет на регистрацию новых игроков.

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