Килиана Мбаппе сломали в соцсети и разместили сообщения, которые оскорбляли Тоттенхэм и Месси.

Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com.k.mbappe

Аккаунт в соцсети Х футболиста "Реал Мадрида" Килиана Мбаппе сломали мошенники. Они разместили от его имени сообщения с образами в сторону Лео Месси и клуба "Тоттенхэм".

Об этом пишет beinsports.

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На аккаунте футболиста внезапно появились сообщения, в которых мошенники рекламируют криптовалюту. Другие публикации содержали сообдщения в сторону Лионеля Месси, "Тоттенгема" и других клубов.

Сообщение на странице Мбаппе в сети Х. Фото: скриншот

Сообщается, что одна из криптовалют, которую "прорекламировали" мошенники в считанные минуты подскочила в цене, а впоследствии резко упала. Один из пользователей купил криптовалюту за 286 долларов и продал, получив прибыль в 200 тысяч долларов.

Сообщение в сети Х в аккаунте Мбаппе. Фото: скриншот

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