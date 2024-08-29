Килиана Мбаппе сломали в соцсети и разместили сообщения, которые оскорбляли Тоттенхэм и Месси.

Аккаунт Мбаппе в соцсетях сломали — что написали злоумышленники
Аккаунт в соцсети Х футболиста "Реал Мадрида" Килиана Мбаппе сломали мошенники. Они разместили от его имени сообщения с образами в сторону Лео Месси и клуба "Тоттенхэм".
Об этом пишет beinsports.
Мбаппе сломали в соцсетях
На аккаунте футболиста внезапно появились сообщения, в которых мошенники рекламируют криптовалюту. Другие публикации содержали сообдщения в сторону Лионеля Месси, "Тоттенгема" и других клубов.
Сообщается, что одна из криптовалют, которую "прорекламировали" мошенники в считанные минуты подскочила в цене, а впоследствии резко упала. Один из пользователей купил криптовалюту за 286 долларов и продал, получив прибыль в 200 тысяч долларов.
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