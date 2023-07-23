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"Аль-Хіляль" провів перемовини з представником Кейна, а дружина шукає житло в Мюнхені

23 липня 2023 11:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Аль-Хіляль" провів перемовини з представником Кейна, а дружина шукає житло в Мюнхені
Лідер збірної Англії не може визначитися з майбутнім. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Аль-Хілаль" зацікавлений у трансфері нападника "Тоттенхема" Харрі Кейна. Саудівський клуб уже провів переговори з посередником щодо можливості здійснити такий перехід. Водночас гравець бажає переходу до "Баварії", а його дружина переглядає нерухомість у Німеччині.

Про варіант із Саудівською Аравією пише Sky Sports, а німецький Bild чекають родину Кейнів у Мюнхені.

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Рекордсмен збірної Англії за голами Гаррі Кейн твердо має намір не продовжувати з лондонським “Тоттенхемом” контракт, який чинний до літа 2024 року. Він уже повідомив про свої плани керівництву "Шпор".

Тепер перед клубом стоїть вибір — продати Кейна зараз або втратити його через рік вільним агентом. Раніше повідомлялося про те, що у "Тоттенхемі" сподівалися зберегти свого головного лідера. 

Пошуки житла у Мюнхені

Головним претендентом на Кейна вважається "Баварія", яка пропонує 100 мільйонів євро. А про те, що дружина футболіста Кеті Гудленд провела кілька днів у Мюнхені, повідомляє Bild.

Жінка займалася оглядом потенційного будинку для купівлі. Раніше повідомлялося, що представники мюнхенської "Баварії" прилетіли до Англії для зустрічі з керівництвом "шпор", оскільки минулі дві пропозиції щодо трансферу Кейна були відхилені.

29-річний форвард минулого сезону зіграв 49 матчів у всіх турнірах на клубному рівні і забив 32 м'ячі.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб із іншої країни.

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