"Аль-Хіляль" провів перемовини з представником Кейна, а дружина шукає житло в Мюнхені

Лідер збірної Англії не може визначитися з майбутнім. Фото: Reuters

"Аль-Хілаль" зацікавлений у трансфері нападника "Тоттенхема" Харрі Кейна. Саудівський клуб уже провів переговори з посередником щодо можливості здійснити такий перехід. Водночас гравець бажає переходу до "Баварії", а його дружина переглядає нерухомість у Німеччині.

Про варіант із Саудівською Аравією пише Sky Sports, а німецький Bild чекають родину Кейнів у Мюнхені.

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Рекордсмен збірної Англії за голами Гаррі Кейн твердо має намір не продовжувати з лондонським “Тоттенхемом” контракт, який чинний до літа 2024 року. Він уже повідомив про свої плани керівництву "Шпор".

Al Hilal have held talks with an intermediary about the possibility of signing Tottenham's Harry Kane 🇸🇦⚽ pic.twitter.com/R08atk5owJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 22, 2023

Тепер перед клубом стоїть вибір — продати Кейна зараз або втратити його через рік вільним агентом. Раніше повідомлялося про те, що у "Тоттенхемі" сподівалися зберегти свого головного лідера.

Пошуки житла у Мюнхені

Головним претендентом на Кейна вважається "Баварія", яка пропонує 100 мільйонів євро. А про те, що дружина футболіста Кеті Гудленд провела кілька днів у Мюнхені, повідомляє Bild.

💣🚨 Bayern are expected to make a new offer for Harry Kane reaching €100M once Tottenham have returned from their Asia Tour. [BILD] pic.twitter.com/IO1W6jDAjc — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 23, 2023

Жінка займалася оглядом потенційного будинку для купівлі. Раніше повідомлялося, що представники мюнхенської "Баварії" прилетіли до Англії для зустрічі з керівництвом "шпор", оскільки минулі дві пропозиції щодо трансферу Кейна були відхилені.

29-річний форвард минулого сезону зіграв 49 матчів у всіх турнірах на клубному рівні і забив 32 м'ячі.

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