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"Аль-Хиляль" провел переговоры с представителем Кейна, а жена ищет жилье в Мюнхене

23 июля 2023 11:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Аль-Хиляль" провел переговоры с представителем Кейна, а жена ищет жилье в Мюнхене
Лидер сборной Англии не может определиться с будущим. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Аль-Хилаль" заинтересован в трансфере нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Саудовский клуб уже провел переговоры с посредником о возможности осуществить такой переход. В то же время игрок желает перехода в "Баварию", а его жена пересматривает недвижимость в Германии.

О варианте с Саудовской Аравией пишет Sky Sports, а немецкий Bild ждет семью Кейнов в Мюнхене.

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Рекордсмен сборной Англии по голам Гарри Кейн твердо намерен не продлевать с лондонским "Тоттенхэмом" контракт, действующий до лета 2024 года. Он уже сообщил о своих планах руководству "Шпора".

Теперь перед клубом стоит выбор — продать Кейна сейчас или потерять его через год свободным агентом. Ранее сообщалось, что в "Тоттенхэме" надеялись сохранить своего главного лидера.

Поиски жилья в Мюнхене

Главным претендентом на Кейна считается "Бавария", предлагающая 100 миллионов евро. А о том, что жена футболиста Кэти Гудленд провела несколько дней в Мюнхене, сообщает Bild.

Женщина занималась осмотром потенциального дома для покупки. Ранее сообщалось, что представители мюнхенской "Баварии" прилетели в Англию для встречи с руководством "шпор", поскольку прошедшие два предложения по трансферу Кейна были отклонены.

29-летний форвард в прошлом сезоне сыграл 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забил 32 мяча.

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

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