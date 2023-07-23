"Аль-Хиляль" провел переговоры с представителем Кейна, а жена ищет жилье в Мюнхене

Лидер сборной Англии не может определиться с будущим. Фото: Reuters

"Аль-Хилаль" заинтересован в трансфере нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Саудовский клуб уже провел переговоры с посредником о возможности осуществить такой переход. В то же время игрок желает перехода в "Баварию", а его жена пересматривает недвижимость в Германии.

О варианте с Саудовской Аравией пишет Sky Sports, а немецкий Bild ждет семью Кейнов в Мюнхене.

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Рекордсмен сборной Англии по голам Гарри Кейн твердо намерен не продлевать с лондонским "Тоттенхэмом" контракт, действующий до лета 2024 года. Он уже сообщил о своих планах руководству "Шпора".

Al Hilal должен болтать с помехой о возможности signing Tottenham's Harry Kane 🇸🇦⚽ pic.twitter.com/R08atk5owJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) Июль 22, 2023

Теперь перед клубом стоит выбор — продать Кейна сейчас или потерять его через год свободным агентом. Ранее сообщалось, что в "Тоттенхэме" надеялись сохранить своего главного лидера.

Поиски жилья в Мюнхене

Главным претендентом на Кейна считается "Бавария", предлагающая 100 миллионов евро. А о том, что жена футболиста Кэти Гудленд провела несколько дней в Мюнхене, сообщает Bild.

💣🚨 Bayern находится в распоряжении нового посещения для Harry Kane, достигающего €100M once Tottenham должна быть возвращена из своей Азии. [BILD] pic.twitter.com/IO1W6jDAjc — Football Talk (@FootballTalkHQ) 23 July 2023

Женщина занималась осмотром потенциального дома для покупки. Ранее сообщалось, что представители мюнхенской "Баварии" прилетели в Англию для встречи с руководством "шпор", поскольку прошедшие два предложения по трансферу Кейна были отклонены.

29-летний форвард в прошлом сезоне сыграл 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забил 32 мяча.

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