"Аль-Хиляль" провел переговоры с представителем Кейна, а жена ищет жилье в Мюнхене
"Аль-Хилаль" заинтересован в трансфере нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Саудовский клуб уже провел переговоры с посредником о возможности осуществить такой переход. В то же время игрок желает перехода в "Баварию", а его жена пересматривает недвижимость в Германии.
О варианте с Саудовской Аравией пишет Sky Sports, а немецкий Bild ждет семью Кейнов в Мюнхене.
Рекордсмен сборной Англии по голам Гарри Кейн твердо намерен не продлевать с лондонским "Тоттенхэмом" контракт, действующий до лета 2024 года. Он уже сообщил о своих планах руководству "Шпора".
Al Hilal должен болтать с помехой о возможности signing Tottenham's Harry Kane 🇸🇦⚽ pic.twitter.com/R08atk5owJ— Sky Sports News (@SkySportsNews) Июль 22, 2023
Теперь перед клубом стоит выбор — продать Кейна сейчас или потерять его через год свободным агентом. Ранее сообщалось, что в "Тоттенхэме" надеялись сохранить своего главного лидера.
Поиски жилья в Мюнхене
Главным претендентом на Кейна считается "Бавария", предлагающая 100 миллионов евро. А о том, что жена футболиста Кэти Гудленд провела несколько дней в Мюнхене, сообщает Bild.
💣🚨 Bayern находится в распоряжении нового посещения для Harry Kane, достигающего €100M once Tottenham должна быть возвращена из своей Азии. [BILD] pic.twitter.com/IO1W6jDAjc— Football Talk (@FootballTalkHQ) 23 July 2023
Женщина занималась осмотром потенциального дома для покупки. Ранее сообщалось, что представители мюнхенской "Баварии" прилетели в Англию для встречи с руководством "шпор", поскольку прошедшие два предложения по трансферу Кейна были отклонены.
29-летний форвард в прошлом сезоне сыграл 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забил 32 мяча.
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