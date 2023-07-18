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"Бавария" продаст лидера, чтобы купить Кейна: о ком речь

18 июля 2023 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" продаст лидера, чтобы купить Кейна: о ком речь
Йозуа Киммих в сборной Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих может сменить клуб уже этим летом. "Бавария" больше не считает этого футболиста "неприкосновенным". 

Главным претендентом на немца считается "Барселона", сообщает Bild

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В начале лета руководство мюнхенской "Баварии" отклонило несколько предложений "Барселоны" относительно продажи Йозуа Киммиха. Тренерский штаб немецкой команды заявлял, что полузащитник Бундестим не продается. Однако с тех пор многое изменилось. 

Зачем "Баварии" продавать Киммиха? 

Мюнхенский клуб сделал форварда сборной Англии Харри Кейна приоритетной трансферной целью. "Тоттенхэм" хочет получить за игрока не менее 120 млн евро. "Баварии" необходимо продать кого-то из своих футболистов, чтобы собрать эту сумму и не нарушить правило финансового fair-play.  

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих на скамейке запасных. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Однако "Барселона" не сможет позволить себе покупку 28-летнего Йозуа Киммиха, которого "Бавария" не отпустит дешевле 80 млн евро. Каталонцы с трудом нашли средства на подписание Витора Роке и Ориоля Ромеу. 

В сезоне 2022/2023 Киммих отыграл за "Баварию" 47 поединков во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач. 

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