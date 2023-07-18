Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Баварія" продасть лідера, щоб купити Кейна: про кого йдеться arrow

"Баварія" продасть лідера, щоб купити Кейна: про кого йдеться

18 липня 2023 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Баварія" продасть лідера, щоб купити Кейна: про кого йдеться
Йозуа Кімміх у збірній Німеччини. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх може змінити клуб уже цього літа. "Баварія" більше не вважає цього футболіста "недоторканним".

Головним претендентом на німця вважається "Барселона", повідомляє Bild.

Читайте також:

На початку літа керівництво мюнхенської "Баварії" відхилило кілька пропозицій "Барселони" щодо продажу Йозуа Кімміха. Тренерський штаб німецької команди заявляв, що півзахисник Бундестім не продається. Проте з того часу багато що змінилося.

Навіщо "Баварії" продавати Кімміха?

Мюнхенський клуб зробив форварда збірної Англії Харрі Кейна пріоритетною трансферною метою. "Тоттенгем" хоче отримати за гравця щонайменше 120 млн євро. "Баварії" необхідно продати когось зі своїх футболістів, щоб зібрати цю суму та не порушити правило фінансового fair-play.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх на лаві запасних. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Однак "Барселона" не зможе дозволити собі покупку 28-річного Йозуа Кімміха, якого "Баварія" не відпустить дешевше за 80 млн євро. Каталонці насилу знайшли кошти на підписання Вітора Роке та Оріоля Ромеу.

У сезоні 2022/2023 Кімміх відіграв за "Баварію" 47 поєдинків у всіх турнірах, забив сім м'ячів та зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Роналду чекають у Європі: відомий клуб хоче повернути португальця.

Українець Олександр Усик розповів, чий стиль копіює у боксі.  

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги. 

Забарний здобув потужного партнера: "Борнмут" підписав зірку футболу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз