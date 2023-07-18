"Баварія" продасть лідера, щоб купити Кейна: про кого йдеться

Йозуа Кімміх у збірній Німеччини. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх може змінити клуб уже цього літа. "Баварія" більше не вважає цього футболіста "недоторканним".

Головним претендентом на німця вважається "Барселона", повідомляє Bild.

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На початку літа керівництво мюнхенської "Баварії" відхилило кілька пропозицій "Барселони" щодо продажу Йозуа Кімміха. Тренерський штаб німецької команди заявляв, що півзахисник Бундестім не продається. Проте з того часу багато що змінилося.

Навіщо "Баварії" продавати Кімміха?

Мюнхенський клуб зробив форварда збірної Англії Харрі Кейна пріоритетною трансферною метою. "Тоттенгем" хоче отримати за гравця щонайменше 120 млн євро. "Баварії" необхідно продати когось зі своїх футболістів, щоб зібрати цю суму та не порушити правило фінансового fair-play.

Йозуа Кімміх на лаві запасних. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Однак "Барселона" не зможе дозволити собі покупку 28-річного Йозуа Кімміха, якого "Баварія" не відпустить дешевше за 80 млн євро. Каталонці насилу знайшли кошти на підписання Вітора Роке та Оріоля Ромеу.

У сезоні 2022/2023 Кімміх відіграв за "Баварію" 47 поєдинків у всіх турнірах, забив сім м'ячів та зробив 11 результативних передач.

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