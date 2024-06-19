Хорватія — Албанія — матч закінчився з нічийним рахунком

Гравці збірної Хорватії у матчі проти Албанії. Фото: Reuters

Сьогодні у німецькому Гарбурзі пройшла гра другого туру Євро-2024 у групі І між збірними Хорватії та Албанії. На попередньому етапі обидві команди програли своїм супротивникам.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин албанці пішли в атаку та зуміли відкрити рахунок. На 11-й хвилині Лачі головою направив мʼяч у ближній кут воріт супротивника.

До кінця першого тайму гравці намагались реалізувати атаки та вибороти перемогу, проте безрезультатно.

Після виходу на поле албанці намагались провести декілька атак, на 66-й хвилині Байрамі не зумів здійснити точний удар — мʼяч пролетів над воротами. У відповідь на 74-й хвилині хорвати атакували ворота супротивника та зрівняли рахунок — Крамарич отримав передачу Будіміра, обіграв захисника та пробив йому поміж ніг у ближній кут воріт.

Майже одразу на 76-й хвилині хорвати вийшли вперед — Сучич пробив у суперника, але мʼяч рикошетом вдарився у ноги Г'язулі та потрапив у ворота. Перший автогол записали на свій рахунок албанці.

Команди боролись за перемогу до кінця, проте на 95-й хвилині рахунок зрівняли албанці — Г'язула виправився за свій автогол та в центрі штрафного в дотик завершив удар із лівого флангу. Остаточний рахунок матчу 2:2.

Голи: Крамарич, 74, Г'язула, 76 (авт.) — Лачі, 11, Г'язула, 90+5

Попередження: Хісай, 79, Івушич, 90+2, Даку, 90+3, Г'язула, 90+7

Хорватія: Лівакович — Перішич (Батуріна, 84), Гвардіол, Шутало, Юранович — Ковачич, Брозович (Маріо Пашалич, 46), Модрич — Крамарич (Соса, 84), Петкович (Будімір, 69), Маєр (Сучич, 46).

Запасні: Лабрович, Івушич, Станішич, Понграчич, Ерлич, Іванушец, П’яца, Віда, Марко Пашалич.

Албанія: Стракоша — Мітай, Аєті, Джимсіті, Хісай — Лачі (Г'язула, 72), Рамадані (Ходжа, 85), Асллані — Байрамі, Манай (Даку, 85), Асані (Сефері, 64).

Запасні: Беріша, Кастраті, Балліу, Броя, Міхай, Беріша, Мучі, Ісмайлі, Абраші, Кумбулла, Алії.

Арбітр: Франсуа Летесьє (Франція).

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