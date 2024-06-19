Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Албанія виборола нічию у матчі проти Хорватії на Євро-2024 arrow

Албанія виборола нічию у матчі проти Хорватії на Євро-2024

19 червня 2024 18:03
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Хорватія — Албанія — матч закінчився з нічийним рахунком
Гравці збірної Хорватії у матчі проти Албанії. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні у німецькому Гарбурзі пройшла гра другого туру Євро-2024 у групі І між збірними Хорватії та Албанії. На попередньому етапі обидві команди програли своїм супротивникам. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Хорватія втратила перемогу у матчі проти албанців

З перших хвилин албанці пішли в атаку та зуміли відкрити рахунок. На 11-й хвилині Лачі головою направив мʼяч у ближній кут воріт супротивника.  

До кінця першого тайму гравці намагались реалізувати атаки та вибороти перемогу, проте безрезультатно.

Після виходу на поле албанці намагались провести декілька атак, на 66-й хвилині Байрамі не зумів здійснити точний удар — мʼяч пролетів над воротами. У відповідь на 74-й хвилині хорвати атакували ворота супротивника та зрівняли рахунок — Крамарич отримав передачу Будіміра, обіграв захисника та пробив йому поміж ніг у ближній кут воріт.

Майже одразу на 76-й хвилині хорвати вийшли вперед — Сучич пробив у суперника, але мʼяч рикошетом вдарився у ноги Г'язулі та потрапив у ворота. Перший автогол записали на свій рахунок албанці. 

Команди боролись за перемогу до кінця, проте на 95-й хвилині рахунок зрівняли албанці — Г'язула виправився за свій автогол та в центрі штрафного в дотик завершив удар із лівого флангу. Остаточний рахунок матчу 2:2.

Голи: Крамарич, 74, Г'язула, 76 (авт.) — Лачі, 11, Г'язула, 90+5

Попередження: Хісай, 79, Івушич, 90+2, Даку, 90+3, Г'язула, 90+7

Хорватія: Лівакович — Перішич (Батуріна, 84), Гвардіол, Шутало, Юранович — Ковачич, Брозович (Маріо Пашалич, 46), Модрич — Крамарич (Соса, 84), Петкович (Будімір, 69), Маєр (Сучич, 46).

Запасні: Лабрович, Івушич, Станішич, Понграчич, Ерлич, Іванушец, П’яца, Віда, Марко Пашалич.

Албанія: Стракоша — Мітай, Аєті, Джимсіті, Хісай — Лачі (Г'язула, 72), Рамадані (Ходжа, 85), Асллані — Байрамі, Манай (Даку, 85), Асані (Сефері, 64).

Запасні: Беріша, Кастраті, Балліу, Броя, Міхай, Беріша, Мучі, Ісмайлі, Абраші, Кумбулла, Алії.

Арбітр: Франсуа Летесьє (Франція).

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

"Динамо" здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото.

"Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Маліновський розкрив деталі розмови у роздягальні збірної України після поразки від Румунії. 

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

футбол
Хорватія
Албанія
Євро-2024
Збірна Хорватії з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі