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Албания завоевала ничью в матче против Хорватии на Евро-2024

19 июня 2024 18:03
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Хорватия – Албания – матч закончился с ничейным счетом
Игроки сборной Хорватии в матче против Албании. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сегодня в немецком Гарбурге прошла игра второго тура Евро-2024 в группе I между сборными Хорватии и Албании. На предварительном этапе обе команды проиграли своим противникам.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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С первых минут албанцы пошли в атаку и смогли открыть счет. На 11-й минуте Лачи головой направил мяч в ближний угол противника.

К концу первого тайма игроки пытались реализовать атаки и одержать победу, однако безрезультатно.

После выхода на поле албанцы пытались провести несколько атак, на 66-й минуте Байрами не сумел нанести точный удар — мяч пролетел над воротами. В ответ на 74-й минуте хорваты атаковали ворота противника и сравняли счет — Крамарич получил передачу Будимира, обыграл защитника и пробил между ног в ближний угол ворот.

На 76-й минуте хорваты вышли вперед — Сучич пробил у соперника, но мяч рикошетом ударился в ноги Гязули и попал в ворота. Первый автогол записали на свой счет албанцы.

Команды боролись за победу до конца, однако на 95-й минуте счет сравняли албанцы — Гязула исправился за свой автогол и в центре штрафной завершил удар с левого фланга. Окончательный счет матча 2:2.

Голы: Крамарич, 74, Гязула, 76 (авт.) — Лачи, 11, Гязула, 90+5

Предупреждения: Хисай, 79, Ивушич, 90+2, Даку, 90+3, Гязула, 90+7

Хорватия: Ливакович — Перишич (Батурина, 84), Гвардиол, Шутало, Юранович — Ковачич, Брозович (Марио Пашалыч, 46), Модрич — Крамарич (Соса, 84), Петкович (Будимир, 69), Майер (Сучич, 49)

Запасные: Лабрович, Ивушич, Станишич, Понграчич, Эрлич, Иванушец, Пьяца, Вида, Марко Пашалич.

Албания: Стракоша — Митай, Айети, Джимсити, Хисай — Лачи (Гязула, 72), Рамадани (Ходжа, 85), Асллани — Байрами, Манай (Даку, 85), Асани (Сефери, 64).

Запасные: Бериша, Кастрати, Баллиу, Броя, Михай, Бериша, Мучи, Исмайли, Абраши, Кумбулла, Алии.

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция).

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Хорватия
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Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу

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