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Алегрі дуже близький до звільнення з Ювентуса

2 квітня 2024 21:50
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Агабекян Карен
редактор
Алегрі дуже близький до звільнення з Ювентуса
Массиміліано Алегрі зі своїм футболістом. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У туринському "Ювентусі" незабаром зможе спорожніти тренерський місток. У клубі думають про звільнення головного тренера Массіміліано Алегрі.

Перед фахівцем поставили умову, щоб він залишився у клубі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Массиміліано Алегрі
Футболісти "Ювентуса". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Звільнення Алегрі наприкінці сезону

Наставника "Ювентуса" звільнять зі своєї посади, якщо туринці не зможуть фінішувати в зоні Ліги чемпіонів.

"Ювентусу" необхідно потрапити до Ліги чемпіонів, щоб не втратити частину доходів від УЄФА та спонсорів. Клуб на цю мить не в кращому фінансовому стані, і їм потрібні ці кошти.

При цьому керівники клубу задоволені роботою Алегрі і не хочуть, щоб виникла ситуація, коли їм доведеться звільнити тренера.

Після 30 турів Серії А туринський "Ювентус" посідає третє місце, випереджаючи на два бали четверту "Болонню". Також команда Алегрі на шість очок відстає від другої позиції, де знаходиться "Мілан".

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футбол
Серія А
Ювентус
Массіміліано Аллегрі

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