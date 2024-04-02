Аллегри очень близок к увольнению из Ювентуса

Массимилиано Аллегри со своим футболистом. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

В туринском "Ювентусе" вскоре сможет опустеть тренерский мостик. В клубе думают об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

Перед специалистом поставили условие, чтобы он остался в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Футболисты "Ювентуса". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Увольнение Аллегри в конце сезона

Наставника "Ювентуса" уволят со своей должности в том случае, если туринцы не смогут финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Ювентусу" необходимо попасть в Лигу чемпионов, чтобы не потерять часть доходов от УЕФА и спонсоров. Клуб на текущий момент не в лучшем финансовом состоянии и им необходимы эти средства.

При этом руководители клуба довольны работой Аллегри и не хотят, чтобы возникла ситуация, когда им придется уволить тренера.

После 30 туров Серии А туринский "Ювентус" занимает третье место, опережая на два балла идущую четвертой "Болонью". Также команда Аллегри на шесть очков отстает от второй позиции, где находится "Милан".

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