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Аллегри очень близок к увольнению из Ювентуса

2 апреля 2024 21:50
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Агабекян Карен
редактор
Аллегри очень близок к увольнению из Ювентуса
Массимилиано Аллегри со своим футболистом. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В туринском "Ювентусе" вскоре сможет опустеть тренерский мостик. В клубе думают об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

Перед специалистом поставили условие, чтобы он остался в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Футболисты "Ювентуса". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Увольнение Аллегри в конце сезона

Наставника "Ювентуса" уволят со своей должности в том случае, если туринцы не смогут финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Ювентусу" необходимо попасть в Лигу чемпионов, чтобы не потерять часть доходов от УЕФА и спонсоров. Клуб на текущий момент не в лучшем финансовом состоянии и им необходимы эти средства.

При этом руководители клуба довольны работой Аллегри и не хотят, чтобы возникла ситуация, когда им придется уволить тренера.

После 30 туров Серии А туринский "Ювентус" занимает третье место, опережая на два балла идущую четвертой "Болонью". Также команда Аллегри на шесть очков отстает от второй позиции, где находится "Милан".

Напомним, россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ. 

На место Роналдо и Месси пришел триумвират — названы самые дорогие футболисты.

Соперник "Динамо" потерял шесть игроков перед матчем с киевлянами.

Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали.

Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз.

футбол
Серия А
Ювентус
Массимилиано Аллегри

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