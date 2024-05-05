Альфонсо Девіс повторив рекорд сезону за швидкістю у Бундеслізі

Альфонсо Девіс. Фото: Twitter/Jerseynho

Гравець мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс встановив унікальне досягнення завдяки своїй феноменальній швидкості. Він приєднався до гравця "Хайденхайма" Ерену Дінкчі, який посів перше місце в рейтингу швидкості Бундесліги сезону 2023/24, розігнавшись до 36,41 км/год у матчі 32 туру.

Яке досягнення не вдалося побити канадцю — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Девіс зробив свій приголомшливий слалом на дев'ятій хвилині, переслідуючи довгий м'яч вперед лівим флангом від свого товариша по команді Еріка Дайєра.

Його вражаючий спринт на половині поля "Штутгарта" означає, що тепер він приєднався до Дінкчі з “Хайденхайма”, який входить до числа найшвидших гравців Бундесліги цього сезону.

My pre game checklist = a clear mind and a smile on my face, what's on yours? @BMO #BMOGrowTheGame #BMOPartner pic.twitter.com/gIrZCkj1KQ — Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) April 22, 2024

П'ять найшвидших гравців Бундесліги в сезоні 2023/24: 1. Альфонсо Девіс (36,41 км/год) 2. Ерен Дінкчі (36,41 км/год) 3. Сілас (36,15 км/год) 4. Максанс Лакруа (36,13 км/год) 5 Лінтон Майна (36,1 км/год)

Хто найшидший

Проте гравець дортмундської "Боруссії" Карім Адейємі залишається найшвидшим гравцем ліги всіх часів: у другій половині сезону 2022/23 він показав швидкість 36,65 км/год (22,77 миль на годину) у матчі з "Фрайбургом".

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