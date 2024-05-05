Альфонсо Дэвис повторил рекорд сезона по скорости в Бундеслиге

Альфонсо Дэвис. Фото: Twitter/Jerseynho

Игрок мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис установил уникальное достижение благодаря своей феноменальной скорости. Он присоединился к игроку "Хайденхайма" Эрену Динкчи, занявшему первое место в рейтинге скорости Бундеслиги сезона 2023/24, разогнавшись до 36,41 км/ч в матче 32 тура.

Какое достижение не удалось избить канадцу – читайте в материале Новини.LIVE.

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Дэвис сделал свой потрясающий слалом на девятой минуте, преследуя длинный мяч вперед левым флангом от своего товарища по команде Эрика Дайера.

Его впечатляющий спринт на половине поля "Штутгарта" означает, что теперь он присоединился к Динкчи из Хайденхайма, который входит в число самых быстрых игроков Бундеслиги в этом сезоне.

My pre game checklist = clear mind and smile на моїй стороне, где вы находитесь? @BMO #BMOGrowTheGame #BMOPartner pic.twitter.com/g — Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) 22 апреля 2024

Пять самых быстрых игроков Бундеслиги в сезоне 2023/24: 1. Альфонсо Дэвис (36,41 км/ч) 2. Эрен Динкчи (36,41 км/ч) 3. Силас (36,15 км/ч) 4. Максанс Лакруа (36,13 км/ч) 5 Линтон Майна (36,1 км/ч)

Кто самый быстрый

Однако игрок дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми остается самым быстрым игроком лиги всех времен: во второй половине сезона 2022/23 он показал скорость 36,65 км/ч (22,77 миль в час) в матче с "Фрайбургом".

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