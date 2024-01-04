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Алієв знову поїхав на фронт

4 січня 2024 18:07
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Агабекян Карен
редактор
Алієв знову поїхав на фронт
Колишній футболіст Олександр Алієв. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розпочав рік із поїздки до зони активних бойових дій. Колишній футболіст служить у Збройних Силах.

Про це під час стріму на Twitch повідомив його друг Артем Мілевський.

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Мілевський зі своїм другом повідомили, що Алієв поїхав на фронт, коли спілкувалися із приводу запрошення Олександра на свої стріми.

Друг Мілевського:

"Саньку, привіт! Ми знаємо, що ти поїхав на фронт. Тримайся. Ми з тобою".

Мілевський:

"Думаю, що він скоро повернеться".

Зазначимо, що поки що невідомо в яких цілях Алієв поїхав до зони бойових дій. Олександр публікував фото із Донецької області разом із центральним захисником донецького "Шахтаря" Ярославом Ракицьким.

У Донецькій області Алієв та Ракицький зустрілися з військовими та роздали їм подарунки. Можливо, волонтерство було метою поїздки.

Олександр Алієв
Алієв та Ракицький на Донбасі. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

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