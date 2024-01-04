Алієв знову поїхав на фронт
Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розпочав рік із поїздки до зони активних бойових дій. Колишній футболіст служить у Збройних Силах.
Про це під час стріму на Twitch повідомив його друг Артем Мілевський.
Де знаходиться Алієв
Мілевський зі своїм другом повідомили, що Алієв поїхав на фронт, коли спілкувалися із приводу запрошення Олександра на свої стріми.
Друг Мілевського:
"Саньку, привіт! Ми знаємо, що ти поїхав на фронт. Тримайся. Ми з тобою".
Мілевський:
"Думаю, що він скоро повернеться".
Зазначимо, що поки що невідомо в яких цілях Алієв поїхав до зони бойових дій. Олександр публікував фото із Донецької області разом із центральним захисником донецького "Шахтаря" Ярославом Ракицьким.
У Донецькій області Алієв та Ракицький зустрілися з військовими та роздали їм подарунки. Можливо, волонтерство було метою поїздки.
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