Алієв знову поїхав на фронт

Колишній футболіст Олександр Алієв. Фото: скріншот

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розпочав рік із поїздки до зони активних бойових дій. Колишній футболіст служить у Збройних Силах.

Про це під час стріму на Twitch повідомив його друг Артем Мілевський.

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Мілевський зі своїм другом повідомили, що Алієв поїхав на фронт, коли спілкувалися із приводу запрошення Олександра на свої стріми.

Друг Мілевського:

"Саньку, привіт! Ми знаємо, що ти поїхав на фронт. Тримайся. Ми з тобою".

Мілевський:

"Думаю, що він скоро повернеться".

Зазначимо, що поки що невідомо в яких цілях Алієв поїхав до зони бойових дій. Олександр публікував фото із Донецької області разом із центральним захисником донецького "Шахтаря" Ярославом Ракицьким.

У Донецькій області Алієв та Ракицький зустрілися з військовими та роздали їм подарунки. Можливо, волонтерство було метою поїздки.

Алієв та Ракицький на Донбасі. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

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