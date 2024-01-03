Алиев и Ракицкий опубликовали общее фото из разрушенного Донбасса

Ракицкий и Алиев на Донбассе. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Ярослав Ракицкий и Александр Алиев отправились в Донецкую область. Два бывший футболиста сборной Украины давно и последовательно занимаются волонтерской деятельности и помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Спортсмены дали понять, что их спортивная вражда окончена, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Александра Алиева.

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Легендарный украинские футболисты Ярослав Ракицкий и Александр Алиев много лет отыграли за донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" соответственно. Они неоднократно играли друг против друга, и нередко в таких матчах на поле кипели настоящие эмоции.

Ракицкий и Алиев в Донецкой области. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Алиев и Ракицкий недалеко от фронта

С начало полномасштабного военного вторжения россиян в Украину оба спортсмена удивили болельщиков. Алиев, который уже завершил карьеру, присоединился к ВСУ. Ракицкий вернулся в Украину и снова выступает за "Шахтер". Оба они участвуют в волонтерской деятельности и помогают армии, причем почти всегда делают это не публично.

На страницах футболистов в социальной сети появилась общая фотография. На ней Алиев и Ракицкий позируют на фоне наполовину разрушенной стеллы "Донецкая область". Они обнялись, словно старые друзья. Болельщики оценили этот жест спортсменов.

"Саня, у Ярика лицо немного перепуганное", "Красавчики", "Фото, где комментарии излишни", "Раньше на поле готовы были затоптать друг друга, а теперь вот приятно на вас смотреть", — написали болельщики в комментариях.

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