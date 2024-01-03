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Алієв і Ракицький опублікували загальне фото із зруйнованого Донбасу

3 січня 2024 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алієв і Ракицький опублікували загальне фото із зруйнованого Донбасу
Ракицький та Алієв на Донбасі. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ярослав Ракицький та Олександр Алієв вирушили до Донецької області. Два колишні футболісти збірної України давно і послідовно займаються волонтерською діяльністю та допомагають Збройним силам України (ЗСУ).

Спортсмени дали зрозуміти, що їхня спортивна ворожнеча закінчена, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт Олександра Алієва.

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Легендарний українські футболісти Ярослав Ракицький та Олександр Алієв багато років відіграли за донецький "Шахтар" та київське "Динамо" відповідно. Вони неодноразово грали один проти одного, і нерідко у таких матчах на полі вирували справжні емоції.

Ракицький та Алієв
Ракицький та Алієв у Донецькій області. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Алієв та Ракицький недалеко від фронту

З початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну обидва спортсмени здивували вболівальників. Алієв, який уже завершив кар'єру, приєднався до ЗСУ. Ракицький повернувся до України та знову виступає за "Шахтар". Обидва вони беруть участь у волонтерській діяльності та допомагають армії, причому майже завжди роблять це не публічно.

На сторінках футболістів у соціальній мережі з'явилася спільна фотографія. На ній Алієв та Ракицький позують на тлі наполовину зруйнованої стели "Донецька область". Вони обнялися, наче старі друзі. Уболівальники оцінили цей жест спортсменів.

"Саня, у Ярика обличчя трохи перелякане", "Красунчики", "Фото, де коментарі зайві", "Раніше на полі готові були затоптати один одного, а тепер ось приємно на вас дивитися", — написали вболівальники у коментарях.

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