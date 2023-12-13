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Алієв отримав УБД і став жертвою хейту

13 грудня 2023 17:35
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Агабекян Карен
редактор
Алієв отримав УБД і став жертвою хейту
Ексгравець "Динамо" та збірної України Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після 24 лютого 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну з півдня, півночі та сходу, світ футболу забув про скандальність колишнього гравця збірної України та київського "Динамо" Олександра Алієва. Уродженець російського Хабаровська одним із перших колишніх та діючих гравців записався у територіальну оборону.

13 грудня Алієв у Instagram поділився з підписниками гарною новиною — він отримав посвідчення учасника бойових дій.

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Посвідчення УБД Олександра Алієва. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Алієв став жертвою хейтерів

Олександр до публікації свого посвідчення додав, що таким чином відзначили його внесок у події, що відбувалися на початку повномасштабного вторгнення на Київщині.

"Перші дні війни не минули даремно", — прокоментував Олександр фото.

Однак підписники не сприйняли фото з УБД і почали критикувати колишнього футболіста.

Пізніше Олександр видалив фото та записав відео для своїх хейтерів, де висловив усе, що про них думає.

"Я почитав коментарі. Люди пишуть: "За що йому дали?" І так далі... Я написав, що перші місяці війни просто так не пройшли. Мені дуже приємно, що мене сьогодні нагородили.

Хочу вам сказати, го***нчики. Тоді, коли розпочалася повномасштабна війна, щось ви всі були на дорогах і почали з'їжджатися, хто на Західну Україну, хто до Європи. Я ж лишився тут тому, що я українець, і буду тут, в Україні. Тут я став Алієвим, і завдяки київському "Динамо" я став боронити нашу країну. А ви почали кукурікати. П***ри, со***ь ***!" — Сказав Алієв.

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