Алиев получил УБД и стал жертвой хейта

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

После 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину с Юга, Севера и Востока, мир футбола забыл о скандальности бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Александре Алиеве. Уроженец российского Хабаровска одним из первых бывших и действующих игроков записался в территориальную оборону.

13 декабря Алиев в Instagram поделился с подписчиками хорошой новостью — он получил удостоверение участника боевых действий.

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Удостоверение УБД Александра Алиева. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Алиев стал жертвой хейтеров

Александр к публикации своего удостоверения добавил, что таким образом отметили его вклад в события, которые происходили в начале полномасштабного вторжения в Киевской области.

"Первые дни войны не прошли даром", — прокомментировал Александр фото.

Однако подписчики не восприняли фото с УБД и принялись критиковать бывшего футболиста.

Позже Александр удалил фото и записал видео для своих хейтеров, где высказал все, что о них думает.

"Я почитал комментарии. Люди пишут: "За что ему дали?" И в так далее…Я написал, что первые месяцы войны просто так не прошли. Мне очень приятно, что меня сегодня наградили.

Хочу вам сказать, га***нчики. Тогда, когда началась полномасштабная война, что-то вы все были на дорогах и начали съе****ться, кто на Западную Украину, кто в Европу. Я же остался здесь потому, что я украинец и буду здесь в Украине. Здесь я стал Алиевым и благодаря киевскому "Динамо" я стал защищать нашу страну. А вы начали кукарекать. П***ры, со***е ***!", — сказал Алиев.

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