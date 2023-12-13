Алиев получил УБД и стал жертвой хейта
После 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину с Юга, Севера и Востока, мир футбола забыл о скандальности бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Александре Алиеве. Уроженец российского Хабаровска одним из первых бывших и действующих игроков записался в территориальную оборону.
13 декабря Алиев в Instagram поделился с подписчиками хорошой новостью — он получил удостоверение участника боевых действий.
Алиев стал жертвой хейтеров
Александр к публикации своего удостоверения добавил, что таким образом отметили его вклад в события, которые происходили в начале полномасштабного вторжения в Киевской области.
"Первые дни войны не прошли даром", — прокомментировал Александр фото.
Однако подписчики не восприняли фото с УБД и принялись критиковать бывшего футболиста.
Позже Александр удалил фото и записал видео для своих хейтеров, где высказал все, что о них думает.
"Я почитал комментарии. Люди пишут: "За что ему дали?" И в так далее…Я написал, что первые месяцы войны просто так не прошли. Мне очень приятно, что меня сегодня наградили.
Хочу вам сказать, га***нчики. Тогда, когда началась полномасштабная война, что-то вы все были на дорогах и начали съе****ться, кто на Западную Украину, кто в Европу. Я же остался здесь потому, что я украинец и буду здесь в Украине. Здесь я стал Алиевым и благодаря киевскому "Динамо" я стал защищать нашу страну. А вы начали кукарекать. П***ры, со***е ***!", — сказал Алиев.
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