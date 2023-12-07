Алієв отримав несподіваний подарунок від Тимошенко для ЗСУ

Олександр Алієв під час футбольного матчу. Скриншот YouTube

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв продемонстрував новий мікроавтобус, який дістався йому від ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко. Чиновник допоміг спортсмену зробити подарунок для Збройних Сил України (ЗСУ).

Окрім автомобіля Тимошенко приготував для захисників України інші подарунки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку Олександра Алієва в Instagram.

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Колишній заступник голови ВП Кирило Тимошенко привітав українських військовослужбовців із професійним святом. Чиновник, проти якого два місяці тому було закрито адміністративну справу, попросив відомого спортсмена передати воїнам на фронт подарунок.

Алієв та Тимошенко біля автомобіля. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Що Тимошенко подарував бійцям ЗСУ

Чиновник привітав військовослужбовців зі святом та подарував їм мікроавтобус темного кольору, який придбав на власні кошти. Кирило Тимошенко заявив, що Олександру Алієву та його побратимам автомобіль потрібен більше, ніж йому самому.

Тимошенко показує Алієву автомобіль. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Окрім самого мікроавтобуса, Тимошенко придбав для бійців кілька упаковок енергетичних напоїв, воду та інші їстівні подарунки. Чиновник продемонстрував Алієву, що автомобіль перебуває в робочому стані, після чого Кирило та Олександр зробили пам'ятну фотографію.

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