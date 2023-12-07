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Алиев получил неожиданный подарок от Тимошенко для ВСУ

7 декабря 2023 14:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алиев получил неожиданный подарок от Тимошенко для ВСУ
Александр Алиев во время футбольного матча. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев продемонстрировал новый микроавтобус, который достался ему от экс-заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Чиновник помог спортсмену сделать подарок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Помимо автомобиля Тимошенко приготовил для защитников Украины и другие подарки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу Александра Алиева в Instagram

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Бывший заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко поздравил украинских военнослужащих с профессиональным праздником. Чиновник, в отношении которого два месяца назад было закрыто административное дело, попросил известного спортсмена передать воинам на фронт подарок. 

Алиев и Тимошенко
Алиев и Тимошенко возле автомобиля. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Что Тимошенко подарил бойцам ВСУ 

Чиновник поздравил военнослужащих с праздником и подарил им микроавтобус темного цвета, который приобрел на собственные средства. Кирилл Тимошенко заявил, что Александру Алиеву и его побратимам автомобиль нужен больше, чем ему самому. 

Алиев и Тимошенко
Тимошенко показывает Алиеву автомобиль. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/ 

Помимо самого микроавтобуса Тимошенко приобрел для бойцов несколько упаковок энергетических напитков, воду и другие съедобные подарки. Чиновник продемонстрировал Алиеву, что автомобиль находится в рабочем состоянии, после чего Кирилл и Александр сделали памятную фотографию. 

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