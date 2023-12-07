Алиев получил неожиданный подарок от Тимошенко для ВСУ

Александр Алиев во время футбольного матча. Скриншот YouTube

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев продемонстрировал новый микроавтобус, который достался ему от экс-заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Чиновник помог спортсмену сделать подарок для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо автомобиля Тимошенко приготовил для защитников Украины и другие подарки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу Александра Алиева в Instagram.

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Бывший заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко поздравил украинских военнослужащих с профессиональным праздником. Чиновник, в отношении которого два месяца назад было закрыто административное дело, попросил известного спортсмена передать воинам на фронт подарок.

Алиев и Тимошенко возле автомобиля. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Что Тимошенко подарил бойцам ВСУ

Чиновник поздравил военнослужащих с праздником и подарил им микроавтобус темного цвета, который приобрел на собственные средства. Кирилл Тимошенко заявил, что Александру Алиеву и его побратимам автомобиль нужен больше, чем ему самому.

Тимошенко показывает Алиеву автомобиль. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Помимо самого микроавтобуса Тимошенко приобрел для бойцов несколько упаковок энергетических напитков, воду и другие съедобные подарки. Чиновник продемонстрировал Алиеву, что автомобиль находится в рабочем состоянии, после чего Кирилл и Александр сделали памятную фотографию.

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