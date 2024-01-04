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Алиев снова поехал на фронт

4 января 2024 18:07
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Агабекян Карен
редактор
Алиев снова поехал на фронт
Бывший футболист Александр Алиев. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев начал год с поездки в зону активных боевых действий. Бывший футболист служит в Вооруженных силах.

Об этом во время стрима на Twitch сообщил его друг Артем Милевский.

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Милевский со своим другом сообщили, что Алиев уехал на фронт, когда общались по поводу приглашения Александра на свои стримы.

Друг Милевского:

"Санек, привет! Мы знаем, что ты поехал на фронт. Держись. Мы с тобой".

Милевский:

"Думаю, что он скоро вернется".

Отметим, что пока неизвестно в каких целях Алиев поехал в зону боевых действий. Александр публиковал фото из Донецкой области вместе с центральным защитником донецкого "Шахтера" Ярославом Ракицким.

В Донецкой области Алиев и Ракицкий встретились с военными и раздали им подарки. Возможно, волонтерство и было целью поездки.

Александр Алиев
Алиев и Ракицкий на Донбассе. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

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