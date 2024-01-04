Алиев снова поехал на фронт
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев начал год с поездки в зону активных боевых действий. Бывший футболист служит в Вооруженных силах.
Об этом во время стрима на Twitch сообщил его друг Артем Милевский.
Где находится Алиев
Милевский со своим другом сообщили, что Алиев уехал на фронт, когда общались по поводу приглашения Александра на свои стримы.
Друг Милевского:
"Санек, привет! Мы знаем, что ты поехал на фронт. Держись. Мы с тобой".
Милевский:
"Думаю, что он скоро вернется".
Отметим, что пока неизвестно в каких целях Алиев поехал в зону боевых действий. Александр публиковал фото из Донецкой области вместе с центральным защитником донецкого "Шахтера" Ярославом Ракицким.
В Донецкой области Алиев и Ракицкий встретились с военными и раздали им подарки. Возможно, волонтерство и было целью поездки.
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