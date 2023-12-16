Аналітики назвали головних претендентів на перемогу у Євро-2024 з футболу
Фінальна частина Євро-2024 стартує 4 червня 2024 року в Німеччині, де команди змагатимуться за найпрестижніший кубок Європи. Після жеребкування групового етапу чемпіонату Європи букмекери визначили фаворитів на перемогу в турнірі.
Про це пише УНІАН.
Головні претенденти на перемогу у Євро-2024
Футбольні аналітики вважають, що збірні Франції та Англії мають великі шанси здобути перемогу у турнірі. Коефіцієнт на підсумковий тріумф цих команд — 4,50.
На третьому місці серед фаворитів розташувалась збірна Німеччини — ставки на тріумф німців приймаються з коефіцієнтом 7,00.
Крім цього, у п'ятірку фаворитів потрапили національні збірні Іспанії та Португалії. Коефіцієнт на тріумф іспанців — 8,00, а перемога португальської збірної на Євро-2024 оцінена коефіцієнтом 9,00.
Топ-10 фаворитів Євро-2024 з футболу
- Англія — 4,50
- Франція — 4,50
- Німеччина — 7,00
- Іспанія — 8,00
- Португалія — 9,00
- Італія — 17,00
- Бельгія — 17,00
- Нідерланди — 17,00
- Данія — 33,00
- Хорватія — 33,00
Україна на Євро
До фінальної частини Євро-2024 ще може потрапити Україна. У півфіналі відбору збірна зіграє проти Боснії і Герцеговини. У разі перемоги, у фіналі українці зустрінуться з переможцем пари Ізраїль — Ісландія.
У разі, якщо Україна зможе пройти на турнір, то "синьо-жовті" зіграють у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.
Шанси збірної України виграти Євро-2024 з футболу оцінюються коефіцієнтом 251,00.
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