Аналітики назвали головних претендентів на перемогу у Євро-2024 з футболу

Матч між Україною та Мальтою, 17 жовтня 2023 року. Фото: AP Photo / Rene Rossignaud

Фінальна частина Євро-2024 стартує 4 червня 2024 року в Німеччині, де команди змагатимуться за найпрестижніший кубок Європи. Після жеребкування групового етапу чемпіонату Європи букмекери визначили фаворитів на перемогу в турнірі.

Про це пише УНІАН.

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Футбольні аналітики вважають, що збірні Франції та Англії мають великі шанси здобути перемогу у турнірі. Коефіцієнт на підсумковий тріумф цих команд — 4,50.

На третьому місці серед фаворитів розташувалась збірна Німеччини — ставки на тріумф німців приймаються з коефіцієнтом 7,00.

Крім цього, у п'ятірку фаворитів потрапили національні збірні Іспанії та Португалії. Коефіцієнт на тріумф іспанців — 8,00, а перемога португальської збірної на Євро-2024 оцінена коефіцієнтом 9,00.

Топ-10 фаворитів Євро-2024 з футболу

Англія — 4,50

Франція — 4,50

Німеччина — 7,00

Іспанія — 8,00

Португалія — 9,00

Італія — 17,00

Бельгія — 17,00

Нідерланди — 17,00

Данія — 33,00

Хорватія — 33,00

Україна на Євро

До фінальної частини Євро-2024 ще може потрапити Україна. У півфіналі відбору збірна зіграє проти Боснії і Герцеговини. У разі перемоги, у фіналі українці зустрінуться з переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

У разі, якщо Україна зможе пройти на турнір, то "синьо-жовті" зіграють у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Шанси збірної України виграти Євро-2024 з футболу оцінюються коефіцієнтом 251,00.

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