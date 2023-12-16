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Аналітики назвали головних претендентів на перемогу у Євро-2024 з футболу

16 грудня 2023 14:01
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Аналітики назвали головних претендентів на перемогу у Євро-2024 з футболу
Матч між Україною та Мальтою, 17 жовтня 2023 року. Фото: AP Photo / Rene Rossignaud
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Фінальна частина Євро-2024 стартує 4 червня 2024 року в Німеччині, де команди змагатимуться за найпрестижніший кубок Європи. Після жеребкування групового етапу чемпіонату Європи букмекери визначили фаворитів на перемогу в турнірі.

Про це пише УНІАН.

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Футбольні аналітики вважають, що збірні Франції та Англії мають великі шанси здобути перемогу у турнірі. Коефіцієнт на підсумковий тріумф цих команд — 4,50. 

На третьому місці серед фаворитів розташувалась збірна Німеччини — ставки на тріумф німців приймаються з коефіцієнтом 7,00. 

Крім цього, у п'ятірку фаворитів потрапили національні збірні Іспанії та Португалії. Коефіцієнт на тріумф іспанців — 8,00, а перемога португальської збірної на Євро-2024 оцінена коефіцієнтом 9,00. 

Топ-10 фаворитів Євро-2024 з футболу

  • Англія — 4,50
  • Франція — 4,50
  • Німеччина — 7,00
  • Іспанія — 8,00
  • Португалія — 9,00
  • Італія — 17,00
  • Бельгія — 17,00
  • Нідерланди — 17,00
  • Данія — 33,00
  • Хорватія — 33,00

Україна на Євро

До фінальної частини Євро-2024 ще може потрапити Україна. У півфіналі відбору збірна зіграє проти Боснії і Герцеговини. У разі перемоги, у фіналі українці зустрінуться з переможцем пари Ізраїль — Ісландія. 

У разі, якщо Україна зможе пройти на турнір, то "синьо-жовті" зіграють у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною. 

Шанси збірної України виграти Євро-2024 з футболу оцінюються коефіцієнтом 251,00. 

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