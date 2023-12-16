Аналитики назвали главных претендентов на победу в Евро-2024 по футболу
Финальная часть Евро-2024 стартует 4 июня 2024 года в Германии, где команды сразятся за самый престижный кубок Европы. После жеребьевки группового этапа чемпионата Европы букмекеры определили фаворитов на победу в турнире.
Об этом пишет УНИАН.
Главные претенденты на победу в Евро-2024
Футбольные аналитики считают, что сборные Франции и Англии имеют большие шансы одержать победу в турнире. Коэффициент на итоговый триумф этих команд — 4,50.
На третьем месте среди фаворитов расположилась сборная Германии — ставки на триумф немцев принимаются с коэффициентом 7,00.
Кроме того, в пятерку фаворитов попали национальные сборные Испании и Португалии. Коэффициент на триумф испанцев — 8,00, а победа португальской сборной на Евро-2024 оценена коэффициентом 9,00.
Топ-10 фаворитов Евро-2024 по футболу
- Англия — 4,50
- Франция — 4,50
- Германия — 7,00
- Испания — 8,00
- Португалия — 9,00
- Италия — 17,00
- Бельгия — 17,00
- Нидерланды — 17,00
- Дания — 33,00
- Хорватия — 33,00
Украина на Евро
В финальную часть Евро-2024 еще может попасть Украина. В полуфинале отбора сборная сыграет против Боснии и Герцеговины. В случае победы, в финале украинцы встретятся с победителем пары Израиль — Исландия.
Если Украина сможет пройти на турнир, "сине-желтые" сыграют в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
Шансы сборной Украины выиграть Евро-2024 по футболу оцениваются коэффициентом 251,00.
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