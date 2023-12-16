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Аналитики назвали главных претендентов на победу в Евро-2024 по футболу

16 декабря 2023 14:01
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Аналитики назвали главных претендентов на победу в Евро-2024 по футболу
Матч между Украиной и Мальтой, 17 октября 2023 года. Фото: AP Photo / Rene Rossignaud
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Финальная часть Евро-2024 стартует 4 июня 2024 года в Германии, где команды сразятся за самый престижный кубок Европы. После жеребьевки группового этапа чемпионата Европы букмекеры определили фаворитов на победу в турнире.

Об этом пишет УНИАН.

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Футбольные аналитики считают, что сборные Франции и Англии имеют большие шансы одержать победу в турнире. Коэффициент на итоговый триумф этих команд — 4,50.

На третьем месте среди фаворитов расположилась сборная Германии — ставки на триумф немцев принимаются с коэффициентом 7,00.

Кроме того, в пятерку фаворитов попали национальные сборные Испании и Португалии. Коэффициент на триумф испанцев — 8,00, а победа португальской сборной на Евро-2024 оценена коэффициентом 9,00.

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по футболу

  • Англия — 4,50
  • Франция — 4,50
  • Германия — 7,00
  • Испания — 8,00
  • Португалия — 9,00
  • Италия — 17,00
  • Бельгия — 17,00
  • Нидерланды — 17,00
  • Дания — 33,00
  • Хорватия — 33,00

Украина на Евро

В финальную часть Евро-2024 еще может попасть Украина. В полуфинале отбора сборная сыграет против Боснии и Герцеговины. В случае победы, в финале украинцы встретятся с победителем пары Израиль — Исландия.

Если Украина сможет пройти на турнир, "сине-желтые" сыграют в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Шансы сборной Украины выиграть Евро-2024 по футболу оцениваются коэффициентом 251,00.

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