Анчелотті пояснив, коли Мбаппе дебютує за Реал

Кіліан Мбаппе на фоні Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мадридський "Реал" завершує підготовку до Суперкубку УЄФА. Головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті розповів, чи зіграє проти італійської "Аталанти" новачок "бланкос" Кіліан Мбаппе.

Капітан збірної Франції вже адаптувався до "Реали", повідомив Анчелотті в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Кіліан Мбаппе приєднався до "Реала" цього літа на правах вільного агента. Іспанський клуб не платив "ПСЖ" компенсацію за форварда, але Мбаппе отримав бонус за підписання контракту із "бланкос". Разом зі своїми новими одноклубниками француз готується до першого офіційного матчу сезону.

Кіліан Мбаппе на фоні трофеїв "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Коли Мбаппе зіграє за "Реал"

Головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті запевнив, що його підопічні готові здобути ще один трофей. Суперником "Реалу" стане італійська "Аталанта", яку вважають аутсайдером протистояння.

"Мбаппе набрав чудову форму, як і інші футболісти "Реала". Він приїхав до нас без травм, але з гарним настроєм. Кіліан адаптувався і готовий вийти на поле. Чи зіграє він з "Аталантою"? Дочекайтесь матчу", — порадив Анчелотті.

Проте "Реал" має і кадрову втрату. Захисник Едуардо Камавінга отримав травму на тренуванні та не вийде на поле.

Поєдинок "Реала" проти "Аталанти" за Суперкубок УЄФА відбудеться у середу, 14 серпня, о 22.00.

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