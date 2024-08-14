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Анчелотти назвал дату дебюта Мбаппе в Реале

14 августа 2024 10:45
Валерий Ковалевич - Редактор
Анчелотти объяснил, когда Мбаппе дебютирует за Реал
Килиан Мбаппе на фоне Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Валерий Ковалевич - Редактор

Мадридский "Реал" завершает подготовку к Суперкубку УЕФА. Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти рассказал, сыграет ли против итальянской "Аталанты" новичок "бланкос" Килиан Мбаппе.

Капитан сборной Франции уже адаптировался в "Реале", сообщил Анчелотти в интервью официальному сайту УЕФА. 

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Килиан Мбаппе присоединился к "Реалу" нынешним летом на правах свободного агента. Испанский клуб не платил "ПСЖ" компенсацию за форварда, но Мбаппе получил бонус за подписание контракта с "бланкос". Вместе со своими новыми одноклубниками француз готовится к первому официальному матчу сезона. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе на фоне трофеев "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Когда Мбаппе сыграет за "Реал" 

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти заверил, что его подопечные готовы завоевать еще один трофей. Соперником "Реала" станет итальянская "Аталанта", которую считают аутсайдером противостояния. 

"Мбаппе набрал хорошую форму, как и другие футболисты "Реала". Он приехал к нам без травм, но с хорошим настроением. Килиан адаптировался и готов выйти на поле. Сыграет ли он с "Аталантой"? Дождитесь матча", — посоветовал Анчелотти. 

Однако у "Реала" есть и кадровая потеря. Защитник Эдуардо Камавинга получил травму на тренировке и не выйдет на поле. 

Поединок "Реала" против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА состоится в среду, 14 августа, в 22.00.

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спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Карло Анчелотти

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