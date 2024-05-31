Анчелотті остаточно обрав, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів — Лунін або Куртуа
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розкрив карти, в бік якого воротаря він зробив вибір на фінал Ліги чемпіонів. Наставник прийняв рішення випустити в основному складі Тібо Куртуа.
Українець Андрій Лунін залишиться на лаві для запасних, передає Новини.LIVE.
"Тібо Куртуа завтра вийде у старті. Андрій Лунін прилітає лише завтра, він буде на лаві запасних", — оголосив Анчелотті.
Ще є шанс вийти на поле
Раніше участь воротаря збірної України взагалі була під питанням через хворобу, але, як стало відомо, він все ж таки потрапить у заявку та в нього залишиться шанс вийти на поле на заміну.
Нагадаємо, фінал відбудеться у суботу на Вемблі, початок матчу о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.
"Шахтар" продасть Судакова лише за однієї умови.
Ребров назвав завдання збірної України на Євро-2024.
Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024.
Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.
Читайте Новини.LIVE!