Анчелотті остаточно обрав, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів — Лунін або Куртуа

Карло Анчелотті. Фото: Twitter/_BeFootball

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розкрив карти, в бік якого воротаря він зробив вибір на фінал Ліги чемпіонів. Наставник прийняв рішення випустити в основному складі Тібо Куртуа.

Українець Андрій Лунін залишиться на лаві для запасних, передає Новини.LIVE.

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"Тібо Куртуа завтра вийде у старті. Андрій Лунін прилітає лише завтра, він буде на лаві запасних", — оголосив Анчелотті.

Ще є шанс вийти на поле

Раніше участь воротаря збірної України взагалі була під питанням через хворобу, але, як стало відомо, він все ж таки потрапить у заявку та в нього залишиться шанс вийти на поле на заміну.

Нагадаємо, фінал відбудеться у суботу на Вемблі, початок матчу о 22:00 за київським часом.

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