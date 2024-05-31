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Анчелотті остаточно обрав, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів — Лунін або Куртуа

31 травня 2024 20:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Анчелотті остаточно обрав, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів — Лунін або Куртуа
Карло Анчелотті. Фото: Twitter/_BeFootball
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розкрив карти, в бік якого воротаря він зробив вибір на фінал Ліги чемпіонів. Наставник прийняв рішення випустити в основному складі Тібо Куртуа.

Українець Андрій Лунін залишиться на лаві для запасних, передає Новини.LIVE.

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"Тібо Куртуа завтра вийде у старті. Андрій Лунін прилітає лише завтра, він буде на лаві запасних", — оголосив Анчелотті.

Ще є шанс вийти на поле

Раніше участь воротаря збірної України взагалі була під питанням через хворобу, але, як стало відомо, він все ж таки потрапить у заявку та в нього залишиться шанс вийти на поле на заміну. 

Нагадаємо, фінал відбудеться у суботу на Вемблі, початок матчу о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

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Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Андрій Лунін
Реал Мадрид
Карло Анчелотті
Ліга чемпіонів
Тібо Куртуа

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