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Анчелотти окончательно выбрал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов — Лунин или Куртуа

31 мая 2024 20:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Анчелотти окончательно выбрал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов — Лунин или Куртуа
Карло Анчелотти. Фото: Twitter/_BeFootball
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти раскрыл карты, в сторону какого вратаря он сделал выбор на финал Лиги чемпионов. Наставник принял решение выпустить в основном составе Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин останется на скамейке для запасных, передает Новини.LIVE.

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"Тибо Куртуа завтра выйдет в старте. Андрей Лунин прилетает только завтра, он будет на скамье запасных", — объявил Анчелотти.

Еще есть шанс выйти на поле

Ранее участие вратаря сборной Украины вообще было под вопросом тз-за болезни, но как стало известно, он все же попадет в заявку и у него останется шанс выйти на поле на замену.

Напомним, финал состоится в субботу на Уэмбли, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

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Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Андрей Лунин
Реал Мадрид
Карло Анчелотти
Лига чемпионов
Тибо Куртуа

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