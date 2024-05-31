Анчелотти окончательно выбрал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов — Лунин или Куртуа

Карло Анчелотти. Фото: Twitter/_BeFootball

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти раскрыл карты, в сторону какого вратаря он сделал выбор на финал Лиги чемпионов. Наставник принял решение выпустить в основном составе Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин останется на скамейке для запасных, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Тибо Куртуа завтра выйдет в старте. Андрей Лунин прилетает только завтра, он будет на скамье запасных", — объявил Анчелотти.

Еще есть шанс выйти на поле

Ранее участие вратаря сборной Украины вообще было под вопросом тз-за болезни, но как стало известно, он все же попадет в заявку и у него останется шанс выйти на поле на замену.

Напомним, финал состоится в субботу на Уэмбли, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

"Шахтер" продаст Судакова только при одном условии.

Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024.

Миколенко рассказал, сможет ли сыграть на Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.