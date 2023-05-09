Анчелотті пояснив, як "Реал" нейтралізує Холанда у матчі ЛЧ

Карло Анчелотті незадоволений грою "Реала". Фото: REUTERS/Jon Nazca

Наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті назвав найнебезпечнішого гравця у складі "Манчестер Сіті". Англійська команда стане суперником іспанців із півфіналу Ліги чемпіонів.

Анчелотті не приховує, що "Реал" побоюється Ерлінга Холанда, повідомив тренер в інтерв'ю офіційному сайту "Манчестер Сіті".

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Вже у вівторок увечері відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів. На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" мадридський "Реал" прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті вважає "містян" сильною командою та розуміє, що цього разу "бланкос" буде складно вийти у фінал.

Ерлінг Холанд на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Новий рівень гри "Ман Сіті"

Карло Анчелотті вважає Ерлінга Холанда найнебезпечнішим футболістом у складі "Манчестер Сіті". Норвезький форвард цього сезону вже встановив низку бомбардирських рекордів в Англії.

"Я вважаю Холанда футболістом, який покращив гру "Манчестер Сіті". Він зробив цю команду більш небезпечною. Від Ерлінга виходитиме основна загроза нашим воротам. "Городяни" були небезпечні й минулого сезону, але саме Холанд перевів їх на високий рівень.

Важливо пам'ятати, що нам необхідно зупинити не лише Ерлінга, а й усю команду. Там вистачає добрих футболістів. "Сіті" вміє чудово захищатися, створює та реалізовує багато моментів. Думаю, що доля путівки у фінал буде вирішена у матчі-відповіді", — розповів Карло Анчелотті.

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