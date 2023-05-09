Анчелотти объяснил, как "Реал" нейтрализует Холанда в матче ЛЧ

Карло Анчелотти недоволен игрой "Реала". Фото: REUTERS/Jon Nazca

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал самого опасного игрока в составе "Манчестер Сити". Английская команда станет соперником испанцев по полуфиналу Лиги чемпионов.

Анчелотти не скрывает того, что "Реал" опасается Эрлинга Холанда, сообщил тренер в интервью официальному сайту "Манчестер Сити".

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Уже во вторник вечером состоится первый полуфинал Лиги чемпионов. На стадионе "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет английский "Манчестер Сити". Главный тренер испанкой команды Карло Анчелотти считает "горожан" сильной командой и понимает, что на этот раз "бланкос" будет сложно выйти в финал.

Эрлинг Холанд на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Новый уровень игры "Ман Сити"

Карло Анчелотти считает Эрлинга Холанда самым опасным футболистом в составе "Манчестер Сити". Норвежский форварда в этом сезоне уже установил ряд бомбардирских рекордов в Англии.

"Я считаю Холанда футболистом, который улучшил игру "Манчестер Сити". Он сделал эту команду более опасной. От Эрлинга будет исходить основная угроза нашим воротам. "Горожане" были опасны и в прошлом сезоне, но именно Холанд перевел их на более высокий уровень.

Важно помнить, что нам необходимо остановить не только Эрлинга, но всю команду. Там хватает хороших футболистов. "Сити" умеет прекрасно защищаться, создает и реализовывает много моментов. Думаю, что судьба путевки в финал будет решена в ответном матче", — рассказал Карло Анчелотти.

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