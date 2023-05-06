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Холанд с большим сердцем: кого пригласит на матч с "Лидсом" норвежец

6 мая 2023 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Холанд с большим сердцем: кого пригласит на матч с "Лидсом" норвежец
Эрлинг постоянно организует билеты на матчи АПЛ для земляков. Фото: Reuters/Carl Racine
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эрлинг Холанд пригласит своего бывшего комплектующего из норвежского клуба "Брюне" на "Этихад", на игру с его любимой командой "Лидсом". Такой подарок китмен получил в день рождения.

Об этом пишет английское издание Daily Mail.

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Болельщику "Лидса" Курту Гаусланду в марте исполнилось 60 лет, и на вечеринке по случаю его дня рождения появилось сообщение от Холанда с приглашением на субботнюю игру.

"Если уж тебе 60, я хотел бы пригласить тебя посмотреть на твою любимую команду. Приезжайте посмотреть на ваш замечательный "Лидс", но я не могу обещать, что не забью!" — написал в приветствии Холанд.

Вместе со старшим товарищем Эрлинга на игру поедут еще несколько его старых знакомых из Брюне, где именно и начинал карьеру форвард. Гаусланда будет сопровождать молодежный тренер Эспен Ундхейм, сыгравший роль в развитии Хааланда в Норвегии, а также два давних волонтера клуба.

"Эрлинг прислал Курту видео с поздравлениями из своей квартиры в Манчестере", — сказал Ундхейм Mail Sport.

За свои годы становления он наладил тесную связь с Гаусландом, когда подростком ворвался в первую команду. Потом уже нападающий перешел в "Мольд", "Боруссию Дортмунд", а теперь и в Премьер-лигу, но пара осталась на связи.

Отец Холанда, Алфи, до сих пор живет в Брюне со своей женой и двумя дочерьми.

Постоянная поддержка

Голевые подвиги и рекорды 22-летнего футболиста не шокировали знавших его, поскольку они наслаждались возможностью воссоединиться после игры. Норвежец часто организует возможность знакомым посещать матчи АПЛ. Менеджер по маркетингу "Брюне" Бьорн Хагеруп Рокен, болельщик "Сити", на прошлой неделе принимал участие в разгроме "Арсенала".

Рокен совершил поездку с более чем 60 другими людьми с юго-запада Норвегии в рамках инициативы Haaland Academy.

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