Холанд з великим серцем: кого запросить на матч з "Лідсом" норвежець

Ерлінг постійно організовує квитки на матчі АПЛ для земляків. Фото: Reuters/Carl Racine

Ерлінг Холанд запросить свого колишнього комплектувальника з норвезького клубу "Брюне" на "Етіхад", на гру з його улюбленою командою "Лідсом". Такий подарунок кітмен отримав на день народження.

Про це пише англійське видання Daily Mail.

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Уболівальнику "Лідса" Курту Гаусланду у березні виповнилося 60 років, і на вечірці з нагоди його дня народження спливло повідомлення від Холанда із запрошенням на суботню гру.

"Якщо вже тобі 60, я хотів би запросити тебе подивитися на твою улюблену команду. Приїжджайте подивитися на ваш чудовий "Лідс", але я не можу обіцяти, що не заб'ю!", – написав у привітанні Холанд.

Разом зі старшим товаришем Ерлінга на гру поїдуть ще кілька його старих знайомих з "Брюне", де саме й починав кар’єру форвард. Гаусланда супроводжуватиме молодіжний тренер Еспен Ундхейм, який зіграв роль у розвитку Хааланда в Норвегії, а також два давні волонтери клубу.

"Ерлінг надіслав Курту відео з привітаннями зі своєї квартири в Манчестері", – сказав Ундхейм Mail Sport.

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Watch Haaland's record-breaking moment and more from our unique angle 👀👇 — Manchester City (@ManCity) May 5, 2023

За час своїх років становлення він налагодив тісний зв'язок із Гаусландом, коли підлітком увірвався до першої команди. Потім вже нападник перейшов до "Мольде", "Борусії Дортмунд", а тепер і до Прем'єр-ліги, але пара залишилася на зв'язку.

Батько Холанда, Алфі, досі живе в Брюне зі своєю дружиною та двома дочками.

Постійна підтримка

Гольові подвиги та рекорди 22-річного футболіста не шокували тих, хто знав його, оскільки вони насолоджувалися можливістю возз'єднатися після гри. Норвежець часто організовує можливість знайомим відвідувати матчі АПЛ. Менеджер з маркетингу “Брюне” Бьорн Хагеруп Рокен, уболівальник "Сіті", минулого тижня брав участь у розгромі "Арсеналу".

Рокен здійснив поїздку з більш ніж 60 іншими людьми з південного заходу Норвегії в рамках ініціативи Haaland Academy.

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