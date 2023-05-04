"Манчестер сіті" громить "Вест Гем", а Голанд б’є рекорд Коула та Ширера

"Містяни" не зустріли проблем проти "молотобійців". Фото: Reuters/Carl Recine

У перенесеному матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома розтрощив "Вест Гем" з рахунком 3:0 та повернув собі лідерство. Ерлінг Голанд тим часом побив рекорд за кількістю голів за один сезон в АПЛ.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Моменти біля воріт “молотобійців” посипались приблизно в середині першого тайму. Але відкрити рахунок господарі зуміли лише після перерви. На 50 хвилині з глибокого штрафного на лівому фланзі Марез виконав подачу на дальній кут воротарського, де Аке з близької відстані розстріляв ворота головою.

Потім Голанд побив свій неперевершений рекорд, перекинувши м’яч над голкіпером із лівого флангу штрафного з передачі на хід від Гріліша.

Відеоігри Голанда

Для 22-річного норвежця цей забитий м'яч став 35-м у поточному сезоні АПЛ, для чого йому знадобилося провести лише 31 матч. Він став абсолютним рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю забитих голів за один сезон, перевершивши досягнення Енді Коула (34 голи у сезоні-1993/94) та Алана Ширера (34 голи у сезоні-1994/95).

"Я не думаю про те, щоб побити вічний рекорд Діксі Діна (60 м'ячів). Я посплю, прокинусь завтра, а потім спробую допомогти команді набрати три очки проти "Лідса". З їхнім новим головним тренером (Семом Еллардайсом) це буде непросто.

Goalscoring like we’ve never seen before.



Congratulations on another record, @ErlingHaaland ⚡️ pic.twitter.com/NbHPX5AQUM — Premier League (@premierleague) May 3, 2023

Я не можу більше думати про ці рекорди, інакше збожеволію. Я піду додому, пограю у відеоігри, поїм і потім посплю. Завтра я маю подумати про "Лідс". У яку я граю відеогру? Не можу назвати, це було б дуже незручно", – каже Голанд.

Третій гол провів Фоден із відскоку від подачі кутового з лівого флангу, яку захисники необачно перевели у вільну зону перед штрафним майданчиком. Допоміг рикошет Філу, звичайно, проте на радість від якісного пострілу це не вплинуло.

Наступний матч "Сіті" проведе вдома проти "Лідса", а "Вест Гем" прийматиме МЮ.

"Манчестер Сіті" — "Вест Гем" — 3:0

Голи: Аке, 50, Голанд, 71, Фоден, 85

"Манчестер Сіті": Ортега — Вокер, Діаш, Аке (Аканджі, 75) — Стоунз, Родрі (Філліпс, 90) — Марез, Б. Сілва, Альварес (Фоден, 76), Гріліш — Голанд.

"Вест Гем": Фабіанські — Цоуфал, Керер, Огбонна, Емерсон — Пакета, Даунс — Боуен (Бенрахма, 79), Форнальс, Крессвелл — Антоніо (Інгз, 67).

Попередження: Даунс.

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