"Манчестер сити" громит "Вест Хэм", а Холанд бьет рекорд Коула и Ширера

"Городяне" не встретили проблем против "молотобойцев". Фото: Reuters/Carl Recine

В перенесенном матче 28-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома разбил "Вест Хэм" со счетом 3:0 и вернул себе лидерство. Эрлинг Холанд тем временем побил рекорд по количеству голов за один сезон в АПЛ.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Моменты у ворот "молотобойцев" посыпались примерно в середине первого тайма. Но открыть счет хозяева сумели только после перерыва. На 50 минуте с глубокой штрафной на левом фланге Марез выполнил подачу на дальний угол вратарской, где Аке с близкого расстояния расстрелял ворота головой.

Затем Холанд побил свой непревзойденный рекорд, опрокинув мяч над голкипером с левого фланга штрафной с передачи на ход от Грилиша.

Видеоигры Голанда

Для 22-летнего норвежца этот забитый мяч стал 35-м в текущем сезоне АПЛ, для чего ему понадобилось провести только 31 матч. Он стал абсолютным рекордсменом Премьер-лиги по количеству забитых голов за один сезон, превзойдя достижения Энди Коула (34 гола в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (34 гола в сезоне-1994/95).

"Я не думаю о том, чтобы побить вечный рекорд Дикси Дина (60 мячей). Я посплю, проснусь завтра, а затем попытаюсь помочь команде набрать три очка против "Лидса". С их новым главным тренером (Сэмом Эллардайсом) это будет непросто.

Goalscoring как we've never seen before.



Congratulations on another record, @ErlingHaaland ⚡️ pic.twitter.com/NbHPX5AQUM — Premier League (@premierleague) May 3, 2023

Я не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума. Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю. Завтра я должен подумать о "Лидсе". В какую я играю видеоигру? Не могу назвать, это было бы очень неудобно", – говорит Холанд.

Третий гол провел Фоден с отскока от подачи углового с левого фланга, которую защитники опрометчиво перевели в свободную зону перед штрафной. Помог рикошет Филу, конечно, однако к радости от качественного выстрела это не повлияло.

Следующий матч "Сити" проведет дома против "Лидса", а "Вест Хэм" будет принимать МЮ.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 3:0

Голы: Аке, 50, Голланд, 71, Фоден, 85

"Манчестер Сити": Ортега - Уокер, Диаш, Аке (Аканджи, 75) - Стоунз, Родри (Филлипс, 90) - Марез, Б. Силва, Альварес (Фоден, 76), Грилиш - Голланд.

"Вест Хэм": Фабианские - Цоуфал, Керер, Огбонна, Эмерсон - Пакета, Даунс - Боуэн (Бенрахма, 79), Форнальс, Крессвелл - Антонио (Ингз, 67).

Предупреждение: Даунс.

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