Анчелотті пояснив, як Реал зумів подарувати божевільний камбек з Баварією

Рюдігер, Анчелотті та Вінісіус Джуніор. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" зумів в неймовірному стилі відігратись та вирвати перемогу в кінцівці матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Головний тренер "вершкових" після матчу заявив, що не сумнівався в успіху команди навіть після пропущеного м’яча.

На післяматчевій прес-конференції коуч сказав, що це магія, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Ну, це сталося знову. Це траплялося так часто. Вболівальники, які нас підштовхують, фантастичний стадіон, гравці, які ніколи не перестають вірити, — це просто щось чарівне", — каже Карло.

Тренер пояснив секрет успіху в магії, яка оточує його клуб. Саме це за словами Анчелотті допомагало "Реалу" впродовж сезону навіть під час тривалих травм Вінісіуса та Беллінгема.

"Як тільки ми забили один гол, я був абсолютно впевнений, що ми зможемо наздогнати "Баварію" та виграти матч. Це складно, а може, й неможливо пояснити, але я спробую. Це магія. Це змагання змушує всіх наших гравців, одягнувши футболку, відчути щось особливе", — вважає він.

Вихід Хоселу змінив все

Також фахівець зазначив, що у його підопічних були сили не втратити голову у складному матчі, коли вони відставали та продовжували йти, але вболівальники допомогли.

"Були важкі моменти після голу Баварії, але, як Хоселу вийшов на заміну, я побачив, що свіжі ноги та енергія допомагають. Можливо, це було трохи простіше, ніж того вечора проти Манчестер Сіті, коли нам потрібно було забити два голи. А тут лише один приніс би нам додатковий час.. Мадрид – це сім'я. Футбольний клуб з історією, традиціями, які можуть вас обтяжувати, але працювати тут я вважаю великим успіхом", — підкреслив коуч.

Головним героєм італієць вважає саме Хоселу, який забив два м’ячі наприкінці зустрічі.

"Хоселу — фантастичне відображення того, що є цією командою, як вони думають. Цього сезону у нього не так багато хвилин, але дуже, дуже корисно, коли це необхідно. Ніколи не втрачаю впевненості, завжди думаю про команду", — підсумував Анчелотті.

Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

Співробітники ТЦК забрали українського футболіста прямо з вокзалу — що відомо.

Бражко залишить УПЛ — "Динамо" отримає вигідну пропозицію щодо гравця.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку.