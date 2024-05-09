Анчелотті пояснив, як Реал зумів подарувати божевільний камбек з Баварією
Мадридський "Реал" зумів в неймовірному стилі відігратись та вирвати перемогу в кінцівці матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Головний тренер "вершкових" після матчу заявив, що не сумнівався в успіху команди навіть після пропущеного м’яча.
На післяматчевій прес-конференції коуч сказав, що це магія, передає Новини.LIVE.
"Ну, це сталося знову. Це траплялося так часто. Вболівальники, які нас підштовхують, фантастичний стадіон, гравці, які ніколи не перестають вірити, — це просто щось чарівне", — каже Карло.
Тренер пояснив секрет успіху в магії, яка оточує його клуб. Саме це за словами Анчелотті допомагало "Реалу" впродовж сезону навіть під час тривалих травм Вінісіуса та Беллінгема.
"Як тільки ми забили один гол, я був абсолютно впевнений, що ми зможемо наздогнати "Баварію" та виграти матч. Це складно, а може, й неможливо пояснити, але я спробую. Це магія. Це змагання змушує всіх наших гравців, одягнувши футболку, відчути щось особливе", — вважає він.
Вихід Хоселу змінив все
Також фахівець зазначив, що у його підопічних були сили не втратити голову у складному матчі, коли вони відставали та продовжували йти, але вболівальники допомогли.
"Були важкі моменти після голу Баварії, але, як Хоселу вийшов на заміну, я побачив, що свіжі ноги та енергія допомагають. Можливо, це було трохи простіше, ніж того вечора проти Манчестер Сіті, коли нам потрібно було забити два голи. А тут лише один приніс би нам додатковий час.. Мадрид – це сім'я. Футбольний клуб з історією, традиціями, які можуть вас обтяжувати, але працювати тут я вважаю великим успіхом", — підкреслив коуч.
2022: Joselu acude como aficionado #Madridista a la final de la @ChampionsLeague.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2024
2024: Joselu lleva al @RealMadrid a la final de la #UCL.#APorLa15 pic.twitter.com/gzWvLdA1rg
Головним героєм італієць вважає саме Хоселу, який забив два м’ячі наприкінці зустрічі.
"Хоселу — фантастичне відображення того, що є цією командою, як вони думають. Цього сезону у нього не так багато хвилин, але дуже, дуже корисно, коли це необхідно. Ніколи не втрачаю впевненості, завжди думаю про команду", — підсумував Анчелотті.
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