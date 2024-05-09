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Анчелотти объяснил, как Реал сумел подарить безумный камбек с Баварией

9 мая 2024 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Анчелотти объяснил, как Реал сумел подарить безумный камбек с Баварией
Рюдигер, Анчелотти и Винисиус Джуниор. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мадридский "Реал" сумел в невероятном стиле отыграться и вырвать победу в концовке ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Главный тренер "сливочных" после матча заявил, что не сомневался в успехе команды даже после пропущенного мяча.

На послематчевой пресс-конференции коуч сказал, что это магия, сообщает Новини.LIVE.

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"Ну, это произошло снова. Это случалось так часто. Болельщики, которые нас подталкивают, фантастический стадион, игроки, которые никогда не перестают верить, — это просто нечто волшебное", — говорит Карло.

Тренер объяснил секрет успеха в магии, окружающей его клуб. Именно это, по словам Анчелотти, помогало "Реалу" в течение сезона даже во время длительных травм Винисиуса и Беллингема.

"Как только мы забили один гол, я был абсолютно уверен, что мы сможем догнать "Баварию" и выиграть матч. Это сложно, а может, и невозможно объяснить, но я попробую. Это магия. Это соревнование заставляет всех наших игроков, надев футболку , почувствовать что-то особенное", — считает он.

Выход Хоселу изменил все

Также специалист отметил, что у его подопечных были силы не потерять голову в сложном матче, когда они отставали и продолжали уходить, но болельщики помогли.

"Были тяжелые моменты после гола Баварии, но, как Хоселу вышел на замену, я увидел, что свежие ноги и энергия помогают. Возможно, это было немного проще, чем в тот вечер против Манчестер Сити, когда нам нужно было забить два гола. А здесь только одно принесло бы нам дополнительное время. Мадрид – это семья. Футбольный клуб с историей, традициями, которые могут вас тяготить, но работать здесь я считаю большим успехом", — подчеркнул коуч.

Главным героем итальянец считает именно Хоселу, забившему два мяча в конце встречи.

"Хоселу — фантастическое отражение того, что является этой командой, как они думают. В этом сезоне у него не так много минут, но очень, очень полезно, когда это необходимо. Никогда не теряю уверенности, всегда думаю о команде", — подытожил Анчелотти.

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Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
Бавария

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