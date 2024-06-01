Анчелотті повідомив, що Реал не одержимий перемогою в Лізі чемпіонів
Мадридський "Реал" 1 червня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії". Іспанський клуб може виграти свій 15-й титул переможця ЛЧ.
Про майбутній матч висловився головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Слова фахівця навів сайт УЄФА.
Анчелотті не хоче, щоб команда перегоріла через очікування.
За словами італійського фахівця, він уже задоволений сезоном, оскільки команда виграла Ла-Лігу та дійшла до фіналу ЛЧ. Тому результат гри з "Боруссією" не змінить його думки.
"Ми не зациклені на цьому трофеї. Це наша мета. Ми прагнемо конкуренції. Звичайно, перемога в Лізі чемпіонів дуже важлива, але я вважаю, що наш сезон уже можна вважати успішним", — сказав Анчелотті.
Італійський фахівець зазначив, що команді потрібно насолоджуватися перебуванням у фіналі ЛЧ та не звертати увагу на страх перед найважливішим матчем сезону.
Фінал Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" Дортмунд розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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