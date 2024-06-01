Анчелотті повідомив, що Реал не одержимий перемогою в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридський "Реал" 1 червня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії". Іспанський клуб може виграти свій 15-й титул переможця ЛЧ.

Про майбутній матч висловився головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Слова фахівця навів сайт УЄФА.

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Гравці "Реала" перед фіналом Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Carl Recine

Анчелотті не хоче, щоб команда перегоріла через очікування.

За словами італійського фахівця, він уже задоволений сезоном, оскільки команда виграла Ла-Лігу та дійшла до фіналу ЛЧ. Тому результат гри з "Боруссією" не змінить його думки.

"Ми не зациклені на цьому трофеї. Це наша мета. Ми прагнемо конкуренції. Звичайно, перемога в Лізі чемпіонів дуже важлива, але я вважаю, що наш сезон уже можна вважати успішним", — сказав Анчелотті.

Італійський фахівець зазначив, що команді потрібно насолоджуватися перебуванням у фіналі ЛЧ та не звертати увагу на страх перед найважливішим матчем сезону.

Фінал Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" Дортмунд розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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