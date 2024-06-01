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Анчелотти сообщил, что Реал не одержим победой в Лиге чемпионов

1 июня 2024 10:27
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти сообщил, что Реал не одержим победой в Лиге чемпионов
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Lee Smith
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Испанский клуб может выиграть свой 15 титул чемпиона ЛЧ.

О предстоящем матче высказался главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Слова специалиста привел сайт УЕФА.

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Карло Анчелотти
Игроки "Реала" перед финалом Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Carl Recine

Анчелотти не хочет, чтобы команда перегорел из-за ожиданий

По словам итальянского специалиста, он уже доволен сезоном, поскольку команда выиграла Ла Лигу и дошла к финалу ЛЧ. Поэтому результат игры с "Боруссией" не изменит его мнение.

"Мы не зациклены на этом трофее. Это наша цель. Мы стремимся к конкуренции. Конечно, победа в Лиге чемпионов очень важна, но я считаю, что наш сезон уже можно считать успешным", — сказал Анчелотти.

Итальянский специалист отметил, что команде нужно наслаждаться пребыванием в финале ЛЧ и не обращать внимание на страх перед самым важным матчем сезона.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" Дортмунд начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Илья Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Михаилом Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Карло Анчелотти окончательно выбрал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов — Лунин или Куртуа.

Александр Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон.

Александр Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Реал Мадрид
футбол
Карло Анчелотти
Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд

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