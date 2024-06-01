Боруссия — Реал — анонс финала Лиги чемпионов

Официальный постер финала Лиги чемпионов. Фото: УЕФА

В Лондоне на "Уэмбли" 1 июня состоится финал Лиги чемпионов сезона 2023/2024 гг. В решающем матче сыграют дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

Для испанской команды Андрея Лунина предстоящий матч станет возможностью в 15-й раз выиграть Лигу чемпионов, сообщил портал Новини.LIVE.

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В отличие от "королей" из Мадрида у "Боруссии" всего одна победа в Лиге чемпионов — в 1997-м году они в финале победили "Ювентус".

Анонс финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Реал"

В истории Дортмунда было всего два финала Лиги чемпионов. Если в 1997-м им удалось обыграть "Ювентус" со счетом 3:1, то в сезоне 20122013 гг. "шершни" под руководством Юргена Клопа проиграли "Баварии" (1:2).

"Реал" девять раз играл в финале Кубка европейских чемпионов, а затем еще восемь в сменившей его Лиге чемпионов. В этих матчах у клуба шесть побед в КЭЧ и восемь в ЛЧ.

Кубок, вручаемый победителю Лиги чемпионов. Фото: скриншот

Мадридцы еще не проигрывали финалы Лиги чемпионов и 1 июня они сыграют девятый матч за "корону" победителя турнира.

Последняя победа "Реала" в финале Лиги чемпионов была в сезоне 2021/2022 гг., когда они обыграли "Ливерпуль" Клопа со счетом 1:0. Победу в том матче принес гол Винисиуса Жуниора.

Как раньше играли "Боруссия" и "Реал"

Для мадридцев клуб из Дортмунда является непростым соперником, поскольку за 14 матчей друг с другом у них лишь шесть побед, три ничьи и пять поражений. В мире мало команд, имеющих такую статистику в играх с "Реалом".

Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: УЕФА

Последний матч "Боруссия" и "Реал" сыграли в группе Лиги чемпионов в сезоне 2017/2028 гг. Тогда мадридцы выиграли оба матча со счетом 3:1, 3:2.

"Боруссия" последний раз побеждала "Реал" 11 лет назад в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2:0.

Путь "Боруссии" и "Реала" к финалу

Испанский и немецкий клубы успешно прошли групповой этап, заняв в своих квартетах первые места. "Боруссия" с 11 очками обошла "ПСЖ", "Милан" и "Ньюкасл". "Реал" выиграл все шесть матчей с "Наполи", "Брагой" и "Унионом".

В плей-офф "Боруссия" обыграл нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), мадридский "Атлетико" (1:2, 4:2) и французский "ПСЖ" (1:0, 1:0).

"Реал" по ходу плей-офф выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), английского "Манчестер Сити" (3:3, 1:1, 4:3 в серии пенальти) и мюнхенской "Баварии" (2:2, 2:1).

Матч "Боруссия" — "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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