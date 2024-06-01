Боруссія — Реал — анонс фіналу Ліги чемпіонів

Офіційний плакат фіналу Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

У Лондоні на "Уемблі" 1 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2023/2024 років. У вирішальному матчі зіграють дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал".

Для іспанської команди Андрія Луніна майбутній матч стане можливістю вп'ятнадцяте виграти Лігу чемпіонів, повідомив портал Новини.LIVE.

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На відміну від "королів" з Мадриду "Боруссія" має лише одну перемогу в Лізі чемпіонів — у 1997-му році вони у фіналі перемогли "Ювентус".

Анонс фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" — "Реал"

В історії Дортмунду було лише два фінали Ліги чемпіонів. Якщо 1997-го їм вдалося обіграти "Ювентус" з рахунком 3:1, то в сезоні 2012-2013 рр. "шершні" під керівництвом Юргена Клопа програли "Баварії" (1:2).

"Реал" дев'ять разів грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів, а потім ще вісім у Лізі чемпіонів, яка змінила попередника. У цих матчах у клубу шість перемог у КЕЧ та вісім у ЛЧ.

Кубок, що вручається переможцю Ліги чемпіонів. Фото: скриншот

Мадридці ще не програвали фінали Ліги чемпіонів та 1 червня вони зіграють дев'ятий матч за "корону" переможця турніру.

Остання перемога "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів була у сезоні 2021/2022 рр., коли вони обіграли "Ліверпуль" Клопа з рахунком 1:0. Перемогу у тому матчі приніс гол Вінісіуса Жуніора.

Як раніше грали "Боруссія" та "Реал"

Для мадридців клуб із Дортмунда є непростим суперником, оскільки за 14 матчів один з одним у них лише шість перемог, три нічиї та п'ять поразок. У світі мало команд, які мають таку статистику в іграх з "Реалом".

М'яч фіналу Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

Останній матч "Боруссія" та "Реал" зіграли у групі Ліги чемпіонів у сезоні 2017/2028 рр. Тоді мадридці виграли обидва матчі з рахунком 3:1, 3:2.

"Боруссія" востаннє перемагала "Реал" 11 років тому у чвертьфіналі Ліги чемпіонів — 2:0.

Шлях "Боруссії" та "Реала" до фіналу

Іспанський та німецький клуби успішно пройшли груповий етап, посівши у своїх квартетах перші місця. "Боруссія" з 11 очками обійшла "ПСЖ", "Мілан" та "Ньюкасл". "Реал" виграв усі шість матчів з "Наполі", "Брагою" та "Уніоном".

У плей-оф "Боруссія" обіграла нідерландський ПСВ (1:1, 2:0), мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2) та французький "ПСЖ" (1:0, 1:0).

"Реал" по ходу плей-оф виграв у німецького "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), англійського "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1, 4:3 у серії пенальті) та мюнхенської "Баварії" (2:2, 2:1).

Матч "Борусія" — "Реал" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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