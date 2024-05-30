Боруссія — Реал — де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Кубок Ліги чемпіонів на фоні "Вемблі". Фото: УЄФА

У Лондоні на легендарному "Вемблі" відбудеться фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі "Боруссія" Дортмунд зіграє з мадридським "Реалом".

Матч на "Вемблі" відбудеться 1 червня, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фінал найпрестижнішого клубного турніру розпочнеться на стадіоні "Уемблі" о 22:00 за київським часом.

В Україні фінал Ліги чемпіонів "Боруссія" Дортмунд — "Реал" Мадрид у прямому ефірі покаже медіаплатформа MEGOGO.

На шляху до фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" Дортмунд обіграв нідерландський ПСВ (1:1, 2:0), мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2) та французький "ПСЖ" (1:0, 1:0).

"Реал" по ходу плей-оф виграла у німецького "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), англійського "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1, 4:3 у серії пенальті) та мюнхенську "Баварію" (2:2, 2:1).

За свою історію "Реал" 14 разів вигравав Лігу чемпіонів, а "Боруссія" Дортмунд лише раз перемагала у турнірі.

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