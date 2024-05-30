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Боруссия — Реал — где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

30 мая 2024 17:09
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Агабекян Карен
редактор
Боруссия — Реал — где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов на фоне "Уэмбли". Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне на легендарном "Уэмбли" состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче "Боруссия" Дортмунд сыграет с мадридским "Реалом".

Матч на "Уэмбли" состоится 1 июня, сообщил портал Новини.LIVE.

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Финал самого престижного клубного турнира начнется на стадионе "Уэмбли" в 22:00 по киевскому времени.

В Украине финал Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд — "Реал" Мадрид в прямом эфире покажет медиаплатформа MEGOGO.

На пути к финалу Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд обыграл нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), мадридский "Атлетико" (1:2, 4:2) и французский ПСЖ (1:0, 1:0).

"Реал" по ходу плей-офф выиграла у немецкого "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), английского "Манчестер Сити" (3:3, 1:1, 4:3 в серии пенальти) и мюнхенскую "Баварию" (2:2, 2:1).

За свою историю "Реал" 14 раз выигрывал Лигу чемпионов, а "Боруссия" Дортмунд лишь раз побеждала в турнире.

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

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Лига чемпионов
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд
футбол

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