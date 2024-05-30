Боруссия — Реал — где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов на фоне "Уэмбли". Фото: УЕФА

В Лондоне на легендарном "Уэмбли" состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче "Боруссия" Дортмунд сыграет с мадридским "Реалом".

Матч на "Уэмбли" состоится 1 июня, сообщил портал Новини.LIVE.

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Финал самого престижного клубного турнира начнется на стадионе "Уэмбли" в 22:00 по киевскому времени.

В Украине финал Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд — "Реал" Мадрид в прямом эфире покажет медиаплатформа MEGOGO.

На пути к финалу Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд обыграл нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), мадридский "Атлетико" (1:2, 4:2) и французский ПСЖ (1:0, 1:0).

"Реал" по ходу плей-офф выиграла у немецкого "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), английского "Манчестер Сити" (3:3, 1:1, 4:3 в серии пенальти) и мюнхенскую "Баварию" (2:2, 2:1).

За свою историю "Реал" 14 раз выигрывал Лигу чемпионов, а "Боруссия" Дортмунд лишь раз побеждала в турнире.

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