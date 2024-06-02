Анчелотті став рекордсменом Ліги чемпіонів та прокоментував перемогу Реала

Карло Анчелотті святкує тріумф у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Мадридський "Реал" у напруженому матчі обіграв "Боруссію" з Дортмунда у фіналі Ліги чемпіонів. Цей трофей став 15 в історії "королівського клубу".

Карло Анчелотті в інтерв'ю Movistar поділився першими емоціями після тріумфального поєдинку.

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"Боруссія" домінувала у першому таймі фіналу Ліги чемпіонів і неодноразово могла забити гол "Реалу", ворота якого захищав Тібо Куртуа. Але після перерви іспанська команда змінила хід поєдинку, двічі відзначилася та виборола головний трофей європейського клубного сезону.

Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Анчелотті сказав про фінал ЛЧ

Головний тренер мадридського "Реала" стримано реагував на події під час матчу. Але після фінального свистка італійський наставник святкував перемогу разом зі своїми гравцями.

"До цього неможливо звикнути. Нам було дуже складно, набагато складніше, ніж ми думали. У першому таймі нам довелося страждати, але після перерви ми менше втрачали м'яч, грали краще. Все інше дрібниці. Ми перемогли. Наша мрія живе!" — сказав тренер "Реала".

Анчелотті є єдиним чинним тренером, який виграв Лігу чемпіонів п'ять разів у своїй кар'єрі. У трійці лідерів за цим показником Зінедін Зідан та Хосеп Гвардіола, у яких по три трофеї.

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